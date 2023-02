Codziennie spożywał kokainę, pił alkohol i palił

Podczas procesu wyszło na jaw, że O’Mara prawie codziennie spożywał 5 g kokainy, wypijał butelkę wódki i palił 60 papierosów. O'Mara, który cierpi na porażenie mózgowe, początkowo był postrzegany jako działacz na rzecz praw osób niepełnosprawnych i został rzecznikiem tej sprawy. W sądzie jednak okazało się, że niewiele działał dla swoich wyborców i rzadko pojawiał się w swoim biurze w Sheffield czy w parlamencie.

Adwokat skazanego Mark Kelly powiedział, że były polityk chce przeprosić swoich wyborców za brak rezygnacji w październiku 2017 roku, zanim jeszcze został posłem. Wówczas ujawniono kontrowersyjne komentarze, które O'Mara publikował w internecie. - Kiedy poczuł, że jest prześladowany przez media - niezależnie od tego, czy jest to słuszne, czy nie - poczuł presję w związku z pewnymi okolicznościami, które wyszły na jaw - powiedział Kelly.

Mówił, że O'Mara jest "osobą nieodpowiednią do radzenia sobie ze stresem i napięciem życia publicznego" i "uciekał się do brania narkotyków, spożywania alkoholu i dystansowania się pod wieloma względami od otaczających go osób". - Okoliczności były dla niego bardzo trudne, biorąc pod uwagę jego szczególną niepełnosprawność - dodał Kelly.

Prokurator James Bourne-Arton powiedział, że działania O'Mary "nie były przestępstwem bez ofiar" i że miały wpływ na innych posłów, gdyż podważały zaufanie publiczne do nich.