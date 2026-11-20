W skrócie Były ambasador USA w Polsce Christopher Hill uznał spotkanie Xi Jinpinga, Donalda Trumpa i Władimira Putina za błąd, który nie przyniósł korzyści amerykańskim interesom.

Hill ocenił, że szczyt miał dla USA wymiar wyłącznie wizerunkowy, a jego uczestnictwo przez Trumpa było próbą odbudowy pozycji po porażce w wyborach połówkowych.

Zdaniem dyplomaty Europa po tym spotkaniu musi zrozumieć, że jest zdana głównie na siebie, a Waszyngton powinien skupić się na wsparciu Ukrainy, w tym produkcji Patriotów.

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- Gdybym był Europejczykiem, odczytałbym cały ten szczyt jako znak, że Europa musi zrozumieć, że jest głównie zdana na siebie - powiedział były ambasador USA w Polsce Christopher Hill o czwartkowym spotkaniu między Xi Jinpingiem, Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem.

Dyplomata zaznaczył również, że nie wierzy, by szczyt przyniósł cokolwiek dobrego w kontekście prób zakończenia wojny w Ukrainie, otwiera się w nowym oknie. Jego zdaniem dużą pomocą dla Europejczyków byłoby, gdyby udało im się skłonić USA do przyspieszenia produkcji pocisków Patriot i do tego, by Waszyngton "przestał majstrować przy systemie Starlink".

Szczyt Xi-Trump-Putin. "Uważam, że to był błąd"

Hill, który w Departamencie Stanu odpowiadał za politykę wobec Azji Wschodniej, wyciągnął wnioski płynące z głośnego spotkania przywódców trzech mocarstw w Chinach. Jego zdaniem spotkanie miało wymiar głównie prestiżowy, na którym skorzystali przede wszystkim jego gospodarz - Chiny - oraz Władimir Putin.

Jak zaznaczył b. dyplomata trójstronne spotkanie było pomysłem rosyjskiego przywódcy, który amerykański prezydent chętnie podjął. - Rozumiem, jaką korzyść z tego trójstronnego formatu ma Putin. Rozumiem, jaką korzyść ma Xi Jinping. Nie rozumiem, co dobrego przyniosło to amerykańskim interesom i szczerze mówiąc, uważam, że był to błąd - powiedział.

Były ambasador skrytykował też przygotowanie szczytu. Jak zaznaczył, udane spotkania na najwyższym szczeblu są starannie zaplanowane i mają konkretne, wcześniej ustalone cele.

W jego ocenie w tym przypadku planowania było niewiele, a Trump traktował szczyt głównie wizerunkowo, jako dowód, że rozmawia z najważniejszymi państwami świata, choć - jak zaznaczył - są to raczej "państwa, które stwarzają najwięcej problemów na świecie".

Zaznaczył przy tym, że Chiny zyskały przedstawiając się jako główne mocarstwo świata, a Rosja jako równorzędny partner Ameryki, choć nie przemawia za tym jej rzeczywisty potencjał.

Mimo to, dla Trumpa też według rozmówcy PAP podróż była głównie próbą odbudowy pozycji po porażce w wyborach połówkowych. - Nie odniosłem jednak wrażenia, że ma on jakiekolwiek pojęcie, co chce osiągnąć - powiedział. Dodał, że na szczycie nie zyskał również sekretarz stanu Marco Rubio, wymieniany jako faworyt w wyścigu o nominację w 2028 roku, który "stał tam, nie mając nic do powiedzenia".

- To nie był dobry dzień dla amerykańskiej dyplomacji. Mieliśmy ich wiele w ostatnich kilku latach i będziemy mieć jeszcze wiele przed wyborami w 2028 roku - ocenił.

Szczyt w Shenzhen. Były ambasador o pozytywach spotkania

Odnosząc się do opinii, że szczyt "mógł wypaść gorzej", bo nic nie wskazuje na to, by przywódcy podzielili świat między strefy wpływu na wzór spotkania w Jałcie w 1944 r., Hill zauważył, że to "jedno z najstarszych dyplomatycznych powiedzeń na świecie", lecz w jego opinii niewiele mogło pójść gorzej.

Hill przyznał, że za pozytyw szczytu można uznać fakt poruszenia na nim tematu broni jądrowej. Zaznaczył, że Chiny dotychczas bardzo niechętnie rozmawiały o swoim arsenale jądrowym. Zaznaczył jednak, że nic nie wskazuje, by z tego otwarcia wynikło coś konkretnego.

Ocenił, że Trump wybrał temat nieproliferacji "z powietrza", bez konsultacji z rozmówcami i brakowało w jego podejściu konsekwencji. Jego zdaniem rozmowy o nieproliferacji powinny obejmować wszystkie mocarstwa jądrowe oraz państwa takie jak Korea Północna. - Zamiast tego słyszymy, że prezydent chciałby spotkać się ze swoim dobrym przyjacielem Kim Dzong Unem - zauważył.



