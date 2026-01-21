W skrócie Donald Trump podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos stwierdził, że oddanie Grenlandii Danii było błędem ze strony USA.

Trump zaapelował o "natychmiastowe negocjacje" w sprawie przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone.

Prezydent USA ocenił, że żaden kraj ani grupa państw "nie jest w stanie zabezpieczyć Grenlandii".

Donald Trump pojawił się na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos z ponad dwugodzinnym opóźnieniem. W trakcie swojego przemówienia nawiązał on do kwestii przejęcia Grenlandii przez USA.

- Czy chcecie, żebym powiedział kilka słów o Grenlandii? Chciałem to pominąć z mojego przemówienia, ale myślę, że może jednak warto - rozpoczął Trump.

Grenlandia. Trump stwierdził, że tylko USA mogą obronić wyspę

Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził następnie, że będąca pod panowaniem Danii wyspa jest "ogromnym, praktycznie niezamieszkałym terytorium", który korzysta z "systemów obronnych, które były wyprodukowane przez Rosję i Chiny".

- Uwielbiam Duńczyków, mają świetnych przywódców, ale tylko Stany Zjednoczone będą w stanie obronić to ogromne terytorium, będą w stanie go rozwijać i poprawić tak, aby to było dobre i bezpieczne dla Europy oraz dla nas - stwierdził.

Donald Trump zaznaczył ponadto, że "każdy sojusznik NATO ma obowiązek być w stanie bronić własnego terytorium, a fakt jest taki, że żaden naród ani grupa narodów nie jest w stanie zabezpieczyć Grenlandii".

Przywódca USA stwierdził również, że oddanie Grenlandii Duńczykom było błędem.

- Udało nam się zapobiec, aby nasi wrogowie zdobyli przyczółek na naszej półkuli. Więc robiliśmy to również w naszym interesie, a później po wojnie, którą wygraliśmy, wygraliśmy w zdecydowany sposób, gdyby nie my, mówilibyście teraz wszyscy po niemiecku, no i trochę po japońsku. Po wojnie oddaliśmy Grenlandię Danii. Jak głupi byliśmy, żeby to zrobić. No, ale to zrobiliśmy. Oddaliśmy ją. A jak niewdzięczni są oni teraz - mówił.

Spór o Grenlandię. Trump zaapelował o "natychmiastowe negocjacje"

Trump zaapelował następnie o przeprowadzenie rozmów dotyczących przejęcia wyspy. - Wnosimy o natychmiastowe negocjacje, by omówić kwestię przejęcia Grenlandii przez USA - zwrócił się do europejskich przywódców.

- Prawdopodobnie nic nie dostaniemy, chyba że zdecyduję się na użycie nadmiernej siły - i siły, gdzie, szczerze mówiąc, bylibyśmy nie do zatrzymania. Ale tego nie zrobię - zapowiedział.

Prezydent USA stwierdził przy tym, że jego kraj jest traktowany przez NATO "bardzo niesprawiedliwie". - Chcę wam powiedzieć (...) i nikt nie może tego zakwestionować: dajemy tak wiele, a tak mało otrzymujemy w zamian - stwierdził.

- Wszystko, o co prosimy, to pozyskanie Grenlandii, w tym prawa własności, ponieważ prawo własności jest potrzebne do jej obrony - zaznaczył. - Prosimy o kawałek lodu. (...) To bardzo mała prośba w porównaniu z tym, co dawaliśmy im przez wiele, wiele dekad - przekonywał.

Prezydent USA stwierdził, że "zmusił NATO do płacenia

Po przemówieniu Donalda Trump odbył się również panel dyskusyjny z udziałem prezydenta USA, podczas którego po raz kolejny pytany był on o sprawę Grenlandii.

- Dania musi wydawać setki milionów dolarów rocznie, a Dania to jest mały kraj. (...) To jest wielki kawał lodu, a to jest bardzo ważne, żebyśmy używali go na rzecz bezpieczeństwa narodowego, jak i międzynarodowego. Musimy tam użyć takiej potęgi, aby nasi oponenci i przeciwnicy nie mogli tego wykorzystać przeciwko nam. I to będzie też dobre dla Europy. Dania miała tam wydać setki milionów dolarów, a nic prawie tam nie wydali. Zobaczymy co się stanie - mówił Trump.

W trakcie odpowiedzi na pytanie dotyczące wyspy amerykański prezydent po raz kolejny stwierdził, że "NATO potraktowało Stany Zjednoczone bardzo niesprawiedliwie".

- Nigdy o nic nie prosiliśmy, nigdy nic nie dostaliśmy. Dbaliśmy o NATO przez bardzo wiele lat. Zawsze uważałem, że jest to niesprawiedliwe, więc zmusiłem NATO do płacenia, bo to są bogate kraje. Myślę, że to jest czas, aby NATO zwiększyło swoje działania - stwierdził prezydent USA.

Trump następnie wspomniał o trwających na świecie konfliktach i powiedział, że "doszłoby do III wojny światowej, gdy wybory wygrała Kamala (Harris - przyp. red.) czy Joe (Biden - przyp. red.) czy ktoś w ich stylu".

Trump: Europa powinna się skupić na Ukrainie, a nie na Grenlandii

Przypomnijmy, że napięta sytuacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą panuje już od dłuższego czasu. To ze względu na zapowiedzi Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone przejmą Grenlandię "w obronie przed Rosją i Chinami".

Retoryka ta budzi jednak sprzeciw zarówno Danii, do której należą te tereny, jak i samych Grenlandczyków. Negatywnie zdanie na temat zakusów Trumpa ma również część europejskiej sceny politycznej.

W odpowiedzi na protesty Europejczyków prezydent USA stwierdził kilka dni temu, że kontynent powinien skupić się na wojnie Rosji z Ukrainą, a "nie na Grenlandii".

