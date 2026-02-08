"Bylibyśmy najpierw sami". Sąsiad Polski wskazał na newralgiczny punkt

Marcin Boniecki

Premier Litwy Inga Ruginiene zwróciła uwagę na istotną rolę przesmyku suwalskiego dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. - Jesteśmy świadomi zagrożeń. Nawet jeśli mamy silny sojusz i obowiązuje artykuł 5. wiemy, że przez krótki czas bylibyśmy najpierw sami - mówiła, odnosząc się do potencjalnego ataku. Polityk wyraziła też obawy, dotyczące zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji i Białorusi.

Kobieta w niebieskim stroju gestykulująca na tle wyraźnie widocznej mapy Polski, na której zaznaczone są główne miasta i granice kraju.
Premier Litwy Inga Ruginiene o ataku na przesmyk suwalskiFABIAN SOMMER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE/123RFAFP

W skrócie

  • Premier Litwy Inga Ruginiene w wywiadzie dla "Die Welt" wskazała przesmyk suwalski jako kluczowy obszar bezpieczeństwa regionu.
  • Ruginiene podkreśliła znaczenie obecności wojsk niemieckich i struktur NATO na Litwie oraz zwiększenia wydatków na obronność do 5,38 proc. PKB.
  • Za największe zagrożenie uznała ataki hybrydowe i prowokacje, a także wezwała do wzmocnienia obrony powietrznej i uproszczenia procedur unijnych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Inga Ruginiene udzieliła wywiadu niemieckiemu dziennikowi "Die Welt". W rozmowie z szefową litewskiego rządu poruszono m.in. temat zagrożeń dla Litwy i krajów regionu ze strony Kremla.

Premier zauważyła, że w kwestii bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO newralgicznym obszarem jest przesmyk suwalski - niewielkie połączenie lądowe między obwodem królewieckim a Białorusią.

Przesmyk suwalski. Premier Litwy: Bylibyśmy najpierw sami

- Jesteśmy świadomi zagrożeń. Nawet jeśli mamy silny sojusz i obowiązuje artykuł 5. wiemy, że przez krótki czas bylibyśmy najpierw sami. (...) Musimy utrzymać bezpieczeństwo do momentu przybycia naszych partnerów. Z tego powodu też bardzo cenimy sobie obecność niemieckich sił zbrojnych na Litwie oraz struktur NATO w naszym kraju - mówiła Ruginiene.

Obecnie najistotniejszym elementem obrony Litwy jest obrona powietrzna oraz regularne manewry wojskowe. Odnosząc się do potencjalnej obecności wojsk rosyjskich i białoruskich w obwodzie królewieckim, szefowa litewskiego rządu stwierdziła, że odpowiedź Wilna będzie natychmiastowa.

    - Nie będziemy czekać, aż obce siły zbrojne dotrą do naszego terytorium - zaznaczyła.

    Ruginiene przyznała, że Litwa już teraz musi mierzyć się z różnymi atakami. Chodzi m.in. o balony przemytnicze, nadlatujące z Białorusi, których nie można tak po prostu zestrzelić. W związku z tym litewska premier - jako największe zagrożenie - identyfikuje ataki hybrydowe i prowokacje.

    Szefowa rządu Litwy oświadczyła również, że w budżecie na 2026 r. na obronność przeznaczono 5,38 proc. PKB, co jest bezprecedensowe.

    Zmiana strategii USA. "Wierzymy w silny sojusz NATO"

    Wilno zmieniło również swoje priorytety. Wiadomo, że jednym z nich jest stacjonowanie niemieckiej brygady. W planach jest też pozostanie sił amerykańskich, ale numerem jeden jest wzmocnienie obrony powietrznej, to za sprawą trudnych doświadczeniach Ukrainy.

    Zapytana o zmianę strategii USA, które nie chcą koncentrować się na Starym Kontynencie, odparła, iż "ma nadzieję, że siły zbrojne USA pozostaną na Litwie". - Wierzymy w silny sojusz NATO. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie powinniśmy grać w gierki. Moim zdaniem pokazanie siły leży zarówno w interesie Europy, jak i Ameryki - mówiła.

      Ruginiene podkreśliła jednak, że kluczowa pozostaje kwestia wzmocnienia UE oraz stworzenia europejskich sił zbrojnych. - Potrzebujemy planu B. W tej chwili jest to temat tabu - powiedziała.

      Premier Litwy nie ma wątpliwości, że Kreml chce przetestować kraje regionu, w tym Polskę i państwa bałtyckie. Zaapelowała więc o odpowiedzialne wydatkowanie funduszy na obronność, uproszczenie unijnych procedur oraz zwiększenie zdolności do szybkiego reagowania.

