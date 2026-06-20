Byli prezydenci Ukrainy zrzekli się Orderów Orła Białego. "Smutek i niepokój"

W skrócie Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko zrzekli się Orderu Orła Białego po decyzji o odebraniu tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Były prezydent Kuczma uzasadnił swoją decyzję nawiązaniem do trudnej historii i współpracy polsko-ukraińskiej, wyrażając smutek i niepokój w związku z obecną sytuacją.

Wiktor Juszczenko podkreślił, że odebranie orderu Zełenskiemu dotyczy szerzej całego narodu ukraińskiego i przypomniał o poprzednich wyrazach polsko-ukraińskiej solidarności.

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"W związku z decyzją prezydenta Polski Karola Nawrockiego o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego, postanawiam zrzec się tego orderu, który miałem zaszczyt odebrać w 1997 roku. Przez cały okres mojej prezydentury jednym z głównych priorytetów uważałem budowanie przyjaznych stosunków z Polską" - przekazał Leonid Kuczma cytowany we wpisie Darki Olifer, rzeczniczki fundacji byłego prezydenta.

O zrzeczeniu się Orderu Orła Białego przez Wiktora Juszczenkę, jednego z liderów ukraińskiej pomarańczowej rewolucji, poinformowała jego rzeczniczka Iryna Wannykowa.

"Wiktor Juszczenko podjął decyzję o zrzeczeniu się polskiego Orderu Orła Białego w geście sprzeciwu wobec prób ponownego rozpatrywania decyzji o odznaczeniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego" - przekazała Wannykowa.

Leonid Kuczma zrzekł się Orderu Orła Białego. "Fantomowy ból dawnej tragedii"

Leonid Kuczma przypomniał lata swoje prezydentury i współpracy z Aleksandrem Kwaśniewskim opartej na wzajemnym przebaczeniu. Choć były prezydent twierdzi, że bieżący konflikt nie przekreśli lat współpracy, to w jego ocenie decyzja Karola Nawrockiego nie pozostawia mu pola manewru.

"Dziś nie mam innego wyboru, jak tylko odrzucić wysoki polski order. Nie po to Ukraina walczy z Rosją, która uzasadniała swoją inwazję historycznymi roszczeniami, aby dziś inne kraje dyktowały nam naszą historię i decydowały, kogo mamy szanować" - stwierdził Leonid Kuczma.

"Wierzę, że przyjaźń i sojusznicze stosunki między Ukrainą a Polską zostaną zachowane. Ale dziś czuję smutek i niepokój. Co innego, gdy wróg atakuje. Co innego, gdy wrogość rozdziela przyjaciół" - stwierdził był prezydent Ukrainy, dodając, że "palący, ostry, ale fantomowy ból dawnej tragedii nie powinien nas oślepiać na tyle, byśmy nie dostrzegli realnego, obecnego zagrożenia ze strony imperialnej potęgi na Wschodzie".

Wiktor Juszczenko przypomniał o wizycie Lecha Kaczyńskiego we Lwowie

W podobnym tonie utrzymane jest oświadczenie opublikowane w imieniu Wiktora Juszczenki, do którego ten załączył fotografie wykonane podczas wizyty Lecha Kaczyńskiego we Lwowie w 2009 r. W ocenie jednego z liderów pomarańczowej rewolucji Order Orła Białego przyznany Zełenskiemu był tak naprawdę odznaczeniem dla całej Ukrainy.

"To odznaczenie nie zostało przyznane tylko konkretnej osobie. Stało się ono przede wszystkim wyrazem szacunku dla narodu ukraińskiego, który płaci niezwykle wysoką cenę za wolność, niepodległość i prawo do życia we własnym państwie. Dlatego wszelkie próby rewizji tej decyzji wykraczają dziś daleko poza ramy traktowania jednego polityka. Nieuchronnie dotykają one milionów Ukraińców, którzy każdego dnia bronią swojego kraju na froncie, walczą o zwycięstwo na tyłach i tracą w tej wojnie najdroższych" - przekazał Juszczenko.

Wcześniej polskich odznaczeń zrzekli się m.in. szef gabinetu Wołodymyra Zełenskiego Kyryłło Budanow, szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha czy ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

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