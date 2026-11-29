W skrócie Były minister obrony Rumunii, Radu Mirtua, przyznał, że w sierpniu nakazał myśliwcom F-16 zniszczenie rosyjskiego drona zbliżającego się do platformy Neptun Deep.

Na platformie wydobywczej, znajdującej się na wodach międzynarodowych, w momencie zagrożenia przebywało około 500 osób, co uczyniło sytuację wyjątkowo krytyczną.

Rosja ustanowiła strefę zakazu lotów tuż po wydaniu rozkazu ataku, co oznaczało realne ryzyko eskalacji konfliktu i bezpośredniej odpowiedzi ze strony Kremla.

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Radu Mirtua w podcaście "Controverse" serwisu SpotMedia wrócił do wydarzeń z 20 sierpnia, kiedy w pobliżu leżącej na Morzu Czarnym platformy wydobywczej Neptun Deep wykryto rosyjski bezzałogowiec nawodny. Był on wyposażony w ładunek wybuchowy.

"Cztery i pół godziny później ludność została poinformowana przez Ministerstwo Obrony, że dron został zniszczony przez dwa samoloty F-16 należące do rumuńskich sił powietrznych" - przekazał serwis.

- Dron mógł wybuchnąć w każdej chwili. Podjąłem decyzję o wysłaniu myśliwców - mówił w podcaście były minister obrony Rumunii, uzasadniając ten ruch.

Incydent na Morzu Czarnym. Rumunia była o krok od eskalacji konfliktu z Rosją

Jak zauważył, obszar, na którym znajduje się platforma, leży na wodach międzynarodowych. - Przedstawiciele wojska zwrócili mi uwagę, że poruszamy się na granicy prawa, ale sytuacja była skrajnie napięta. W każdej chwili mogliśmy otrzymać informację, że doszło do wybuchu i zginęły setki ludzi - relacjonował Mirtua.

Na platformie znajdowało się około 500 osób. - Ci ludzie próbowali odepchnąć drona od platformy za pomocą holownika; ustawili go rufą w stronę obiektu, zwiększyli obroty silnika i wywołali fale, by utrzymać drona w bezpiecznej odległości. To był ogromny kryzys - opisywał polityk.

Ostatecznie ówczesny minister obrony wydał pilotom myśliwców rozkaz zniszczenia bezzałogowca. - Uznałem wówczas, że żaden międzynarodowy trybunał nie mógłby osądzić kogoś za podjęcie decyzji mającej na celu ochronę ludzkiego życia - powiedział.

Rumunia podjęła ogromne ryzyko. "Rosja mogła odpowiedzieć"

Tuż po wydaniu rozkazu Rosja, otwiera się w nowym oknie poinformowała Bukareszt o ustanowieniu strefy zakazu lotów w rejonie Neptun Deep. - Oznaczało to, że w przypadku naruszenia tego ograniczenia Rosja mogła odpowiedzieć - przyznał Mirtua.

"Sytuacja była niezwykle skomplikowana i bliska eskalacji" - skomentował serwis SpotMedia. Ostatecznie jednak Kreml nie zareagował.

W styczniu szef sztabu rumuńskich sił zbrojnych gen. Gheorghita Vlad poinformował, że wyłączna strefa ekonomiczna Rumunii nie jest objęta artykułem 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, który dotyczy obrony zbiorowej.

Zdaniem SpotMedia "Rosja wykorzystała fakt, że Neptun Deep nie znajduje się pod 'parasolem' NATO, a także to, iż Rumunia nie dysponowała odpowiednimi środkami, by chronić platformę".

Projekt Neptun Deep, położony około 160 km od wybrzeża Rumunii, jest realizowany przez austriacką spółkę OMV Petrom oraz rumuńską firmę Romgaz. Ma on przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Europy oraz dywersyfikacji źródeł dostaw energii.

Źródło: SpotMedia



