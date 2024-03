Generał broni Sir Rob Magowan powiedział, że wojsko Wielkiej Brytanii będzie musiało poradzić sobie z "ryzykiem operacyjnym", jakie wiąże się z brakiem zasobów militarnych. Orzeczenie to było odpowiedzią na słowa Granta Shappsa - sekretarza obrony, który powiedział parlamentarzystom, że lobbował Rishiego Sunaka i Jeremy’ego Hunta, aby w ostatnim budżecie wydać więcej pieniędzy na obronę , ale nie udało mu się zapewnić podwyżki.

Wielka Brytania a Rosja. Problemy w armii

Występując przed parlamentarzystami Komisji Obrony Izby Gmin, starszy oficer Royal Marines powiedział: "Określiliśmy bardzo jasno, że kwota pieniędzy, którą obecnie wydajemy na amunicję, która jest znacząca, jest niewystarczająca, we wszystkich obszarach zagrożenia, przed którymi stoimy. Poinformowaliśmy, że musimy wydać więcej pieniędzy, ponad rekordowy program, na to, co nazywamy zintegrowaną obroną przeciwrakietową".