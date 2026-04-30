W skrócie Andrzej Duda opisał swoje spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie tuż przed rosyjską inwazją, wskazując na poruszającą postawę ukraińskiego prezydenta.

Zełenski zadeklarował, że pozostanie w Kijowie z rodziną i będzie walczył do końca, co Duda uznał za kluczowe dla obrony Ukrainy i morale społeczeństwa oraz wojska.

Część ukraińskiego rządu została ewakuowana do Iwano-Frankiwska, natomiast część pozostała w stolicy, a kluczowe narady odbywały się zdalnie.

Do spotkania doszło 23 lutego 2022 roku - zaledwie kilka godzin przed atakiem rosyjskich wojsk. Duda wracał wówczas do Polski, żegnając się z Zełenskim w napiętej atmosferze, gdy groźba wojny była już niemal pewna.

- Nigdy nie zapomnę tej rozmowy. Byłem tak poruszony, że miałem łzy w oczach - wspominał były prezydent w wywiadzie.

Według jego relacji, Wołodymyr Zełenski jasno zadeklarował, że nie opuści Kijowa, nawet w obliczu bezpośredniego zagrożenia życia. Miał podkreślić, że pozostanie w stolicy razem z rodziną i będzie walczył "do końca".

Poruszające wspomnienie Andrzeja Dudy. Zdradził, co powiedział Zełenski tuż przed wojną

Duda przytoczył także słowa ukraińskiego lidera skierowane do niego w tamtym momencie. Zełenski miał ostrzec, że Rosja nie powtórzy scenariusza z 2014 roku, gdy zajęcieKrymu oraz części Donbasu odbyło się przy ograniczonym oporze.

- Powiedział mi: "Andrzej, jeśli Putin myśli, że zajmie Ukrainę w taki sam sposób, jak zdobył Krym w 2014 roku, bez walki, to przyjdzie. (...) Myli się - relacjonował Duda.

Były prezydent podkreślił, że decyzja Zełenskiego o pozostaniu w Kijowie była jednym z kluczowych czynników, które wpłynęły na skuteczną obronę Ukrainy w pierwszych dniach wojny. Jego zdaniem obecność głowy państwa w stolicy miała ogromne znaczenie dla morale społeczeństwa i wojska.

Duda zaznaczył również, że Zełenski był świadomy ryzyka. W jego ocenie Rosjanie dążyli do schwytania ukraińskiego prezydenta, co mogło zakończyć się jego śmiercią.

Równolegle, jak wynika z relacji ówczesnego ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytra Kułeby, część ukraińskiego rządu została ewakuowana do Iwano-Frankiwska. Był to krok zapobiegawczy na wypadek szybkiego upadku Kijowa, mający zapewnić ciągłość władzy.

Kułeba przyznał jednak, że nawet tam sytuacja nie była w pełni bezpieczna. Urzędnicy przebywali w jednym budynku, który mógł zostać zniszczony jednym lub dwoma uderzeniami rakietowymi. Mimo to część władz pozostała w stolicy, a kluczowe narady odbywały się zdalnie.

Źródło: Unian

