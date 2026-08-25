W skrócie Iryna Mudra, była zastępczyni szefa Biura Prezydenta Ukrainy, została aresztowana na 60 dni z prawem do wpłacenia kaucji w wysokości 20 mln hrywien.

Mudra oraz inni byli ukraińscy urzędnicy i menadżerowie zostali objęci śledztwem dotyczącym korupcji.

W aferze objętej śledztwem podejrzanymi są m.in. Tymur Mindicz, Herman Hałuszczenko oraz byli współpracownicy Zełenskiego, w tym Andrij Jermak.

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Ukraińska Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) poinformowała we wtorek, że Iryna Mudra została aresztowana na 60 dni. Przysługuje jej jednak możliwość wpłacenia kaucji w wysokości 20 mln hrywien, czyli około 1,654 mln zł.

"25 sierpnia 2026 r. sędzia śledczy Wyższego Sądu Antykorupcyjnego Ukrainy (WAKS) zastosował wobec byłej zastępczyni Biura Prezydenta środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 20 mln hrywien" - napisała SAP w komunikatorze Telegram.

Według portalu Ukraińska Prawda Mudra oświadczyła, że postara się zebrać niezbędną kwotę kaucji. Jak powiedziała, część środków już posiada, a resztę zamierza pozyskać od znajomych i przyjaciół.

Iryna Mudra aresztowana. Była zastępczynią szefa Biura Prezydenta Ukrainy

Była zastępczyni szefa Biura Prezydenta Ukrainy poinformowała również, że jej adwokaci przeanalizują podstawy prawne orzeczenia sądu i w razie potrzeby odwołają się od tego werdyktu.

Podczas posiedzenia sądu prokurator SAP oświadczył, że Mudra może posiadać środki przekraczające 250 mln hrywien (20,65 mln zł), dlatego prokuratura wnosiła o ustalenie dla niej kaucji w wysokości 150 mln hrywien (około 12,5 mln zł) jako alternatywy dla aresztu tymczasowego.

W przypadku wpłacenia kaucji na Mudrą zostaną nałożone następujące obowiązki: stawianie się w SAP na każde wezwanie detektywów Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU), zakaz opuszczania Kijowa i obwodu kijowskiego oraz powstrzymanie się od kontaktów ze świadkami i poszkodowanymi w postępowaniu karnym.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał 19 sierpnia dekret o odwołaniu ze stanowiska Mudrej, która sprawowała funkcję zastępczyni szefa biura głowy państwa od marca 2024 r.

Tego samego dnia NABU opublikowało nagranie dotyczące operacji specjalnej o kryptonimie "Forrest Gump" i poinformowało o zdemaskowaniu osób, które zalegalizowały 150 mln hrywien (około 12,5 mln zł) przeznaczonych na kaucję za jednego z podejrzanych w sprawie korupcyjnej "Midas". Mudra jest jedną z podejrzanych w tej sprawie.

Afera korupcyjna w Ukrainie. W tle 100 milionów dolarów

W skład grupy wchodzili również były deputowany do parlamentu, prezes zarządu oraz przewodniczący rady nadzorczej banku państwowego i inne osoby - podały ukraińskie służby.

W procederze wykorzystywano Sense Bank oraz konta przedsiębiorstw, które członkowie grupy przestępczej kontrolowali dzięki zajmowanym stanowiskom państwowym. Na początku czerwca grupa przejęła kontrolę nad Sense Bank, angażując w swoje działania kierownictwo tego banku.

Śledczy zarejestrowali również rozmowę organizatorów mechanizmu przestępczego. W rozmowie była mowa o wpłaceniu kaucji za jednego z uczestników sprawy "Midas".

Kaucja, o której mowa w opublikowanych nagraniach, może dotyczyć byłego ministra energetyki Hermana Hałuszczenki, ponieważ podczas rozmowy pada imię "Herman". Za Hałuszczenkę, który jest podejrzanym w sprawie "Midas", pod koniec czerwca wpłacono kaucję w wysokości 150 mln hrywien (około 3,3 mln dolarów).

W listopadzie 2025 r. NABU i SAP ujawniły rozległy system korupcyjny w ukraińskiej energetyce. Według ustaleń śledczych jego uczestnicy pobierali od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych, Enerhoatomu, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który - jak ustalono - przeszło około 100 mln dolarów.

Ukraina. Podejrzanym jest też bliski współpracownik Zełenskiego

Zatrzymano pięć osób, a siedmiu postawiono zarzuty. W śledztwie podejrzanym jest też Tymur Mindicz, biznesmen i bliski współpracownik Zełenskiego. Mindicz, który ukrywa się za granicą, uważany jest za organizatora całego procederu.

W związku z aferą wokół Enerhoatomu prokuratorzy SAP informowali, że Mindicz nawiązał kontakty z Hałuszczenką, ówczesnym ministrem energetyki (do 17 lipca 2025 r.) i późniejszym ministrem sprawiedliwości. Za jego pośrednictwem Mindicz miał sprawować kontrolę nad przepływami finansowymi w sektorze gazowym i energetycznym Ukrainy. Hałuszczenko miał korzystać z usług Mindicza w celu prania pieniędzy za pośrednictwem pełnomocnika doradcy ministra energetyki, Ihora Myroniuka.

Wśród podejrzanych w tej aferze znalazł się też były szef kancelarii Zełenskiego, Andrij Jermak, który przez lata uznawany był za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie. W listopadzie ubiegłego roku Jermak podał się do dymisji w związku ze śledztwem w sprawie "Midas". NABU i SAP przeprowadziły wówczas rewizję w jego mieszkaniu.



