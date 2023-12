- Zmiana dla samej zmiany nie zawsze jest dobrym pomysłem, ale czasem jakieś przetasowanie nie zaszkodzi. I myślę, że może będzie ona pozytywna, ponieważ rozwiąże problemy, jakie Polska miała z Unią Europejską - oznajmiła Mosbacher, bizneswoman i członkini think tanku Atlantic Council, gdzie współprowadzi program zajmujący się Inicjatywą Trójmorza.

Jak przyznała, choć "nie jest wielką fanką UE" , to ma ona duże znaczenie w kontekście międzynarodowej pozycji Polski.

Georgette Mosbacher: Wiążę pozytywne nadzieje z rządem Donalda Tuska

Zwróciła też uwagę na wypowiedzi premiera Tuska dotyczące kontynuacji działań na rzecz wzmacniania obronności państwa i znaczenia NATO , co - jej zdaniem - zostało dobrze przyjęte w Waszyngtonie i daje nadzieje na dalsze zacieśnianie stosunków polsko-amerykańskich.

- Zostałam też podniesiona na duchu słowami Tuska o tym, że należy odłożyć różnice polityczne na bok. Mam nadzieję, że to oznacza, że nie będzie żadnych "polowań na czarownice" , czy żadnej zemsty, ponieważ może to tylko zmarnotrawić kapitał, który wnosi nowy rząd - zauważyła Mosbacher.

Inicjatywa Trójmorza. "Niepokoję się o jej przyszłość"

Była ambasador USA w Polsce zaznaczyła jednak, niepokoi się o przyszłość Inicjatywy Trójmorza , zainicjowanego przez Polskę projektu służącego współpracy i rozwojowi infrastruktury w Europie Środkowej, wewnątrz UE. - Słyszałam, że nowy rząd nie jest szczególnie zainteresowany Inicjatywą Trójmorza. Co prawda nie usłyszałam tego od przedstawicieli rządu Tuska, bo nie było jeszcze takiej okazji, ale mam nadzieję, że wkrótce taka się nadarzy - powiedziała dyplomatka.

Zdaniem Mosbacher Trójmorze to - być może - jedna z najważniejszych inicjatyw tego rodzaju. - Dała ona Europie Środkowej i Wschodniej silniejszy głos i narzędzia, które mogą wzmocnić jej konkurencyjność. Wiele z tych krajów jest na tyle małych, że trudno im przyciągnąć inwestycje osobno, a Trójmorze jest dobrym mechanizmem, by rozwijać regionalną infrastrukturę na poziomie zachodnim - dodała i podkreśliła, że projekt cieszy się poparciem obecnej administracji USA , która przeznaczyła na jego wsparcie 300 mln dolarów w pierwszej rundzie finansowania.

- To nie jest nic. Gdyby administracja nie była zainteresowana tym projektem, to nie dawałaby na to pieniędzy - zaznaczyła. Jednocześnie stwierdziła, że projekt posunął się już tak daleko, że będzie rozwijał się nawet bez wsparcia Polski. - Chociaż Polska jest największym państwem regionu, w Inicjatywie uczestniczy też 12 innych krajów - zauważyła była ambasador.