Był szefem sieci fast food. Teraz został ambasadorem przy UE
Andrew Puzder, były szef sieci fast food, został zaprzysiężony na nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej. Senat zatwierdził jego kandydaturę na początku sierpnia. Ceremonia odbyła się w obecności Donalda Trumpa.
W skrócie
- Andrew Puzder, były szef CKE Restaurants, został nowym ambasadorem USA przy Unii Europejskiej.
- Ceremonia zaprzysiężenia odbyła się w Białym Domu w obecności Donalda Trumpa.
- Puzder w przeszłości wycofał kandydaturę na szefa resortu pracy z powodu kontrowersji.
Ceremonia zaprzysiężenia Andrew Puzdera na ambasadora przy UE odbyła się w środę w Białym Domu w obecności prezydenta USA Donalda Trumpa.
Puzder w przeszłości był szefem firmy CKE Restaurants, prowadzącej sieć regionalnych restauracji fast food Hardee's i Carl Jr.
Nominacja na szefa resortu pracy. Trump wycofał kandydaturę
Już w 2017 r. Andrew Puzder został nominowany przez Donalda Trumpa jako kandydat na szefa resortu pracy, ale wycofał kandydaturę ze względu na kierowane wobec biznesmena zarzuty o zatrudnienie nieudokumentowanego imigranta i przemoc domową.
Mężczyzna zaprzeczał tym twierdzeniom, a jego była żona wycofała oskarżenia - zaznaczył serwis Hill. 75-latek współpracuje m.in. z konserwatywnym think tankiem Heritage Foundation.
USA. Andrew Puzder ambasadorem przy UE
Puzder często komentował w mediach - m.in. Fox Business - kwestie związane z gospodarką i biznesem.
"The New York Times" jeszcze w styczniu opisując prawdopodobną kandydaturę byłego szefa CKE Restaurants na przedstawiciela przy UE podkreślał, że dla Trumpa już w pierwszej kadencji w relacjach z Europą priorytetem były kwestie gospodarcze.
Serwis Hill przypominał wypowiedzi Trumpa z początku roku na temat Puzdera. Prezydent USA chwalił go za kierowanie sieciami fast food takimi jak Carl's Jr. i Hardee's i utrzymanie ich "z dala od poważnych trudności finansowych". Zapowiadał, że Puzder "wykonałby świetną robotę" jako ambasador.
Innymi zadaniami nowego ambasadora będą kwestie zawiązane z wojną w Ukrainie czy nakłanianie europejskich sojuszników do zakupów sprzętu wojskowego.
Puzder zastąpił w Brukseli Marka Gitensteina, prawnika nominowanego przez ówczesnego prezydenta Joe Bidena.