W skrócie Andrew Puzder, były szef CKE Restaurants, został nowym ambasadorem USA przy Unii Europejskiej.

Ceremonia zaprzysiężenia odbyła się w Białym Domu w obecności Donalda Trumpa.

Puzder w przeszłości wycofał kandydaturę na szefa resortu pracy z powodu kontrowersji.

Ceremonia zaprzysiężenia Andrew Puzdera na ambasadora przy UE odbyła się w środę w Białym Domu w obecności prezydenta USA Donalda Trumpa.

Puzder w przeszłości był szefem firmy CKE Restaurants, prowadzącej sieć regionalnych restauracji fast food Hardee's i Carl Jr.

Nominacja na szefa resortu pracy. Trump wycofał kandydaturę

Już w 2017 r. Andrew Puzder został nominowany przez Donalda Trumpa jako kandydat na szefa resortu pracy, ale wycofał kandydaturę ze względu na kierowane wobec biznesmena zarzuty o zatrudnienie nieudokumentowanego imigranta i przemoc domową.

Mężczyzna zaprzeczał tym twierdzeniom, a jego była żona wycofała oskarżenia - zaznaczył serwis Hill. 75-latek współpracuje m.in. z konserwatywnym think tankiem Heritage Foundation.

USA. Andrew Puzder ambasadorem przy UE

Puzder często komentował w mediach - m.in. Fox Business - kwestie związane z gospodarką i biznesem.

"The New York Times" jeszcze w styczniu opisując prawdopodobną kandydaturę byłego szefa CKE Restaurants na przedstawiciela przy UE podkreślał, że dla Trumpa już w pierwszej kadencji w relacjach z Europą priorytetem były kwestie gospodarcze.

Serwis Hill przypominał wypowiedzi Trumpa z początku roku na temat Puzdera. Prezydent USA chwalił go za kierowanie sieciami fast food takimi jak Carl's Jr. i Hardee's i utrzymanie ich "z dala od poważnych trudności finansowych". Zapowiadał, że Puzder "wykonałby świetną robotę" jako ambasador.

Innymi zadaniami nowego ambasadora będą kwestie zawiązane z wojną w Ukrainie czy nakłanianie europejskich sojuszników do zakupów sprzętu wojskowego.

Puzder zastąpił w Brukseli Marka Gitensteina, prawnika nominowanego przez ówczesnego prezydenta Joe Bidena.

