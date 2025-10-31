Był szefem opozycyjnego kanału. Łukaszenka: To agent naszego wywiadu

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Alaksandr Łukaszenka powiedział, że Roman Protasiewicz, były redaktor naczelny opozycyjnego kanału NEXTA, jest agentem białoruskiego wywiadu - podają rosyjskie i białoruskie media. - Nie będę wdawał się w szczegóły. Protasiewicz jest agentem naszego wywiadu - stwierdził samozwańczy przywódca Białorusi.

Roman Protasiewicz
Roman ProtasiewiczMichal Fludra/NurPhotoAFP

W skrócie

  • Alaksandr Łukaszenka publicznie ogłosił, że Roman Protasiewicz, były szef opozycyjnego kanału NEXTA, jest agentem białoruskiego wywiadu.
  • Protasiewicz został zatrzymany podczas wymuszonego lądowania samolotu w Mińsku, a następnie ułaskawiony po skazaniu na osiem lat kolonii karnej.
  • Informacje o współpracy Protasiewicza z wywiadem pojawiły się po jego zatrzymaniu i powrocie na Białoruś.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informację podała zarówno białoruska, propagandowa agencja informacyjna BiełTA, jak i prokremlowski TASS.

Roman Protasiewicz, uważany za białoruskiego opozycjonistę, został zatrzymany przez rosyjskie władze w 2021 roku.

Białoruś. Roman Protasiewicz agentem Mińska?

- Nie będę wdawał się w szczegóły. Protasiewicz jest agentem naszego wywiadu - przekazał mediom Aleksandr Łukaszenka.

Początkowo wyrokiem sądu Białorusin został skazany przez sąd w Mińsku na osiem lat kolonii karnej. Wyroki zaocznie usłyszeli także jego koledzy z kanału NEXTA, Sciapan Puciła i Jan Rudzik.

Zobacz również:

Alaksandr Łuakszenka twierdzi, że jest gotów zawrzeć "wielką umowę" z USA
Wojna w Ukrainie

Łukaszenka zwraca się ku USA. Mówi o "wielkiej umowie"

Adrianna Rymaszewska
Adrianna Rymaszewska

    Protasiewicz był oskarżany między innymi o wzniecanie nienawiści, organizację protestów i działań naruszających porządek publiczny i wezwania do przejęcia władzy. Do zwrotu w jego sprawie doszło w 2023 roku, kiedy pojawiły się informacje o jego ułaskawieniu.

    Łukaszenka o Protasiewiczu: Nie był opozycjonistą

    Współredaktor kanału NEXTA, uznanego przez władze za "ekstremistyczny", znalazł się na terytorium Białorusi przypadkowo. Podróżował samolotem relacji Ateny - Wilno, który został zmuszony przez białoruskich kontrolerów do lądowania w Mińsku.

    Na tamtejszym lotnisku Protasiewicz został zatrzymany wraz ze swoją ówczesną partnerką. - Oskarżono nas o zatrzymanie opozycjonisty. Ale on nie był opozycjonistą - powiedział Łukaszenka.

    - Musieliśmy przeprowadzić operację, aby go zatrzymać, chociaż tak naprawdę wcale nie musieliśmy go zatrzymywać. Przejechał do Grecji, został tam wezwany, złożył oficerom wywiadu raport o wszystkim, co nas interesowało, otrzymał zadanie i leciał z powrotem - wyjaśniał samozwańczy, białoruski przywódca.

    Źródło: BiełTA

    Zobacz również:

    Alaksandr Łukaszenka mówi o zerwanych rozmowach z Polską w sprawie Andrzeja Poczobuta
    Świat

    Łukaszenka mówi o Polsce, wskazuje na Poczobuta. MSZ nie komentuje

    Marta Stępień
    Marta Stępień
    "Polityczny WF": Telus, musy i afera CPK. Czy PiS o tym wiedziało?INTERIA.PL

    Najnowsze