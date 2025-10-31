W skrócie Alaksandr Łukaszenka publicznie ogłosił, że Roman Protasiewicz, były szef opozycyjnego kanału NEXTA, jest agentem białoruskiego wywiadu.

Protasiewicz został zatrzymany podczas wymuszonego lądowania samolotu w Mińsku, a następnie ułaskawiony po skazaniu na osiem lat kolonii karnej.

Informacje o współpracy Protasiewicza z wywiadem pojawiły się po jego zatrzymaniu i powrocie na Białoruś.

Informację podała zarówno białoruska, propagandowa agencja informacyjna BiełTA, jak i prokremlowski TASS.

Roman Protasiewicz, uważany za białoruskiego opozycjonistę, został zatrzymany przez rosyjskie władze w 2021 roku.

Białoruś. Roman Protasiewicz agentem Mińska?

- Nie będę wdawał się w szczegóły. Protasiewicz jest agentem naszego wywiadu - przekazał mediom Aleksandr Łukaszenka.

Początkowo wyrokiem sądu Białorusin został skazany przez sąd w Mińsku na osiem lat kolonii karnej. Wyroki zaocznie usłyszeli także jego koledzy z kanału NEXTA, Sciapan Puciła i Jan Rudzik.

Protasiewicz był oskarżany między innymi o wzniecanie nienawiści, organizację protestów i działań naruszających porządek publiczny i wezwania do przejęcia władzy. Do zwrotu w jego sprawie doszło w 2023 roku, kiedy pojawiły się informacje o jego ułaskawieniu.

Łukaszenka o Protasiewiczu: Nie był opozycjonistą

Współredaktor kanału NEXTA, uznanego przez władze za "ekstremistyczny", znalazł się na terytorium Białorusi przypadkowo. Podróżował samolotem relacji Ateny - Wilno, który został zmuszony przez białoruskich kontrolerów do lądowania w Mińsku.

Na tamtejszym lotnisku Protasiewicz został zatrzymany wraz ze swoją ówczesną partnerką. - Oskarżono nas o zatrzymanie opozycjonisty. Ale on nie był opozycjonistą - powiedział Łukaszenka.

- Musieliśmy przeprowadzić operację, aby go zatrzymać, chociaż tak naprawdę wcale nie musieliśmy go zatrzymywać. Przejechał do Grecji, został tam wezwany, złożył oficerom wywiadu raport o wszystkim, co nas interesowało, otrzymał zadanie i leciał z powrotem - wyjaśniał samozwańczy, białoruski przywódca.

