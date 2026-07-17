W skrócie W wyniku wypadku minibusa w północnym Peru zginęło co najmniej 14 osób, a pięć zostało rannych.

Pojazd spadł z wysokości około 500 metrów w przepaść na trasie do Ciudad de Dios, podróżowało nim 19 osób.

Straż pożarna alarmuje, że akcja ratunkowa jest skomplikowana, ponieważ minibus utknął w wąwozie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Wypadek miał miejsce w czwartek w północnym Peru na trasie pomiędzy stolicą departamentu, miastem Cajamarca, a Ciudad de Dios - podaje stacja TV Peru.

Z kolei według agencji AFP pojazdem podróżowało 19 osób z dystryktu San Juan do Ciudad de Dios.

Peru. Bus runął w przepaść. Nie żyje 14 osób

- Mamy doniesienia o 14 ofiarach śmiertelnych i pięciu rannych po tym, jak minibus spadł do wąwozu - powiedział Ricardo Chilon z dystryktu San Juan, położonego ponad 800 kilometrów na północ od Limy, w prowincji Cajamarca. Wśród rannych ma być dwoje dzieci.

- Policja i straż pożarna przybyły na miejsce wypadku pod San Juan, aby wydobyć ciała ofiar, w tym kierowcy i dziecka - dodał Chilon.

W akcji ratunkowej na miejscu wypadku uczestniczą policjanci, medycy, strażacy i okoliczni mieszkańcy. Władze nie wykluczają, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć - podała peruwiańska telewizja.

Trudna akcja ratunkowa w Peru. Bus utknął w wąwozie

Przedstawiciel straży pożarnej Edson Roman poinformował dziennikarzy, że sześć ciał nie zostało jeszcze wydobytych. - Akcja ratunkowa jest dla nas bardzo trudna. Pojazd utknął w wąwozie - cytuje jego wypowiedź AFP.

Trwa postępowanie mające wyjaśnić przyczyny wypadku.

Na górskich obszarach Peru stosunkowo często dochodzi do tragicznych wypadków drogowych. Powodem jest zły stan dróg, brak egzekwowania przepisów przez policję oraz błędy ludzkie, przede wszystkim związane z przekraczaniem prędkości - podaje AFP.

Według oficjalnych danych w zeszłym roku na peruwiańskich drogach zginęło ponad trzy tysiące osób

W listopadzie 2025 roku 37 osób zginęło, gdy autokar międzymiastowy zderzył się z ciężarówką, a następnie stoczył się w przepaść w południowej części kraju.

Źródło: AFP, TV Peru





"Polityczny WF": Lista Karola Nawrockiego. Czy prezydent zjednoczy prawicę? INTERIA.PL