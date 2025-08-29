W skrócie Ponad 1300 interwencji strażaków we Włoszech. Wszystko z powodu groźnych burz.

Odnotowano trąby powietrzne, po ulewach woda stała na ulicach. W dwóch domach doszło do wycieku gazu.

Prognozy przewidują powrót niebezpiecznych burz, szczególnie w Piemoncie i Lombardii.

W ostatnich dniach Włochy zmagają się z dwoma rodzajami zagrożeń. Na południu od dłuższego czasu panują afrykańskie upały, podczas gdy północ i centrum kraju coraz częściej zmaga się z niszczycielskimi burzami. Tak było w czwartek wieczorem i w nocy. Żywioł dokonał wielu zniszczeń, nie brakowało między innymi trąb powietrznych.

Trąby powietrzne i grad, zniszczonych wiele paneli

W czwartek w samej Lombardii z powodu burz strażacy interweniowali 470 razy. Przez miejscowości Casatisma i Verretto w prowincji Pawia przeszły trąby powietrzne, które zerwały dachy z kilku budynków, powalały drzewa, uszkadzały samochody i powodowały przerwy w dostawie prądu. W okolicach Verretto trąba powietrzna oraz grad zniszczyły elektrownię fotowoltaiczną, uszkadzając wiele paneli słonecznych.

Najsilniejsze wichury zanotowano w prowincji La Spezia w Ligurii. W stolicy prowincji, mieście La Spezia podmuchy osiągnęły 111,6 km/h, a w miejscowości Cinque Terre 111,2 km/h. Wiatru o sile 100 km/h doświadczyły również miasta Porto Venere o Lericia.

Łącznie od czwartkowego popołudnia było ponad 1300 interwencji strażaków, a najbardziej dotkniętymi regionami były Lombardia, Piemont, Wenecja Euganejska, Liguria i Toskania.

Piorun uderzył w budynek, uszkodził instalację gazową

Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy budynku wielorodzinnego w Riva del Garda w Trentino. W dach budowli uderzył piorun, który nie tylko spowodował pożar, ale uszkodził też instalację gazową, powodując wyciek.

Z zagrożonego budynku ewakuowano dziewięć rodzin, a na miejscu cały czas pracowali strażacy, którzy jednocześnie gasili pożar i neutralizowali wyciek gazu, a policja w tym czasie zabezpieczała teren. W piątek przeprowadzone zostaną badania techniczne domu, które mają stwierdzić czy nadaje się on do zamieszkania.

Do wycieku gazu doszło również w budynku w Monteviale w prowincji Vicenza. Tam na konstrukcję w czwartek około godz. 19 osunęły się masy ziemi. Z domu trzeba było ewakuować dwie niepełnosprawne osoby.

Nawałnice w Wiecznym Mieście. Burze wrócą w piątek

Burzom towarzyszyły również ulewne deszcze. Niedługo po godz. 3 w nocy Rzym doświadczył prawdziwego oberwania chmury, które doprowadziło do zalania ulic i lokalnych podtopień, głównie w centrum i na północnym zachodzie miasta.

Wcześniej nawalne upady nawiedziły Genuę. W czwartek około godz. 16:00 miasto silna nawiedziła komórka burzowa. W krótkim czasie spadło do 30 litrów wody na metr kwadratowy, powodując zalanie wielu dróg i czasowo paraliżując ruch. Kanalizacja nie radziła sobie z odprowadzaniem takiej ilości wody w krótkim czasie. Ulewy utrudniały ruch na wielu włoskich drogach:

Ulewy doprowadziły do osuwisk, które blokowały drogi w wielu miejscach Włoch. Ruch w obu kierunkach zamknięto między innymi na odcinku drogi krajowej numer 51 w rejonie San Vito di Cadore.

W Baveno w rejonie Verbano-Cusio-Ossola z powodu osunięcia się ziemi ewakuowano 25 osób.

Prognozy nie są optymistyczne. Według synoptyków w piątek niebezpieczne burze wrócą do środkowych i północnych Włoch. Najsilniejsze będą po południu i wieczorem, szczególnie w Piemoncie i Lombardii. Tam znowu może wystąpić silny wiatr, ulewy i lokalne gradobicia.

Źródło: ANSA, Rainews.it, Ilmeteo.it

