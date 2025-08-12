W skrócie Chloe Swarbrick została wykluczona z nowozelandzkiego parlamentu po burzliwej debacie dotyczącej uznania państwa palestyńskiego.

Polityczka zarzuciła członkom rządu zacofanie i brak kręgosłupa oraz wezwała do nałożenia sankcji na Izrael za zbrodnie wojenne.

Nowa Zelandia rozważa podjęcie decyzji o uznaniu państwa palestyńskiego podczas wrześniowego zgromadzenia ONZ.

W nowozelandzkim parlamencie zwołano pilną debatę po tym, jak centroprawicowy rząd ogłosił w poniedziałek, że rozważa decyzję w sprawie uznania państwa palestyńskiego przy okazji wrześniowego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Australia, która jest uznawana za najbliższego sojusznika Nowej Zelandii, dołączyła w poniedziałek do Kanady, Wielkiej Brytanii i Francji, deklarując uznanie państwa palestyńskiego.

Chloe Swarbrick, współprzewodnicząca Partii Zielonych, powiedziała, że Nowa Zelandia jest "marudą" i "wyjątkiem", a brak decyzji jest przerażający.

Polityk wezwała także do poparcia projektu ustawy "nakładającej sankcje na Izrael za zbrodnie wojenne". Projekt w marcu przedstawiła partia Swarbrick, popierają go wszystkie partie opozycyjne.

Nowa Zelandia. Awantura o poparcie państwowości Palestyny

- Jeśli znajdziemy sześciu z 68 posłów rządu z kręgosłupem, będziemy mogli stanąć po właściwej stronie historii - powiedziała Swarbrick.

Przewodniczący Izby Reprezentantów Gerry Brownlee stwierdził, że wypowiedź Swarbrick jest "całkowicie niedopuszczalna" oraz że musi się z niej wycofać i przeprosić.

Brownlee dodał, że polityk będzie mogła wrócić na obrady w środę, ale jeśli dalej będzie odmawiać przeprosin, znów zostanie usunięta z parlamentu.

Słowa te wzburzyły członków jej partii, którzy uważają, że kara jest nieadekwatna.

Nowa Zelandia zadecyduje o uznaniu państwa palestyńskiego

Nowa Zelandia zapowiedziała, że we wrześniu podejmie decyzję w sprawie uznania państwa palestyńskiego.

Minister spraw zagranicznych Winston Peters powiedział parlamentowi, że w ciągu najbliższego miesiąca rząd zbierze informacje i porozmawia z partnerami, co wpłynie na ostateczną decyzję.

Opozycyjne partie Partii Zielonych, Partia Pracy i Te Pati Maori popierają uznanie państwa palestyńskiego.

Parlamentarzystka Partii Pracy, Peeni Henare, powiedziała, że Nowa Zelandia ma długą historię silnego obstawania przy swoich zasadach i wartościach, a w tym przypadku "zostaje w tyle".

Źródło: Reuters

