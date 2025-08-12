Burzliwe obrady w Nowej Zelandii. Polityk wyrzucona z parlamentu
Nowozelandzka polityk Chloe Swarbrick została we wtorek zmuszona do opuszczenia parlamentu podczas burzliwej debaty na temat ewentualnego uznania państwa palestyńskiego. Zarzuciła ona członkom rządu "brak kręgosłupa", co wzburzyło jej politycznych oponentów. - Całkowicie niedopuszczalne - grzmiał przewodniczący izby.
W skrócie
- Chloe Swarbrick została wykluczona z nowozelandzkiego parlamentu po burzliwej debacie dotyczącej uznania państwa palestyńskiego.
- Polityczka zarzuciła członkom rządu zacofanie i brak kręgosłupa oraz wezwała do nałożenia sankcji na Izrael za zbrodnie wojenne.
- Nowa Zelandia rozważa podjęcie decyzji o uznaniu państwa palestyńskiego podczas wrześniowego zgromadzenia ONZ.
W nowozelandzkim parlamencie zwołano pilną debatę po tym, jak centroprawicowy rząd ogłosił w poniedziałek, że rozważa decyzję w sprawie uznania państwa palestyńskiego przy okazji wrześniowego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Australia, która jest uznawana za najbliższego sojusznika Nowej Zelandii, dołączyła w poniedziałek do Kanady, Wielkiej Brytanii i Francji, deklarując uznanie państwa palestyńskiego.
Chloe Swarbrick, współprzewodnicząca Partii Zielonych, powiedziała, że Nowa Zelandia jest "marudą" i "wyjątkiem", a brak decyzji jest przerażający.
Polityk wezwała także do poparcia projektu ustawy "nakładającej sankcje na Izrael za zbrodnie wojenne". Projekt w marcu przedstawiła partia Swarbrick, popierają go wszystkie partie opozycyjne.
Nowa Zelandia. Awantura o poparcie państwowości Palestyny
- Jeśli znajdziemy sześciu z 68 posłów rządu z kręgosłupem, będziemy mogli stanąć po właściwej stronie historii - powiedziała Swarbrick.
Przewodniczący Izby Reprezentantów Gerry Brownlee stwierdził, że wypowiedź Swarbrick jest "całkowicie niedopuszczalna" oraz że musi się z niej wycofać i przeprosić.
Brownlee dodał, że polityk będzie mogła wrócić na obrady w środę, ale jeśli dalej będzie odmawiać przeprosin, znów zostanie usunięta z parlamentu.
Słowa te wzburzyły członków jej partii, którzy uważają, że kara jest nieadekwatna.
Nowa Zelandia zadecyduje o uznaniu państwa palestyńskiego
Nowa Zelandia zapowiedziała, że we wrześniu podejmie decyzję w sprawie uznania państwa palestyńskiego.
Minister spraw zagranicznych Winston Peters powiedział parlamentowi, że w ciągu najbliższego miesiąca rząd zbierze informacje i porozmawia z partnerami, co wpłynie na ostateczną decyzję.
Opozycyjne partie Partii Zielonych, Partia Pracy i Te Pati Maori popierają uznanie państwa palestyńskiego.
Parlamentarzystka Partii Pracy, Peeni Henare, powiedziała, że Nowa Zelandia ma długą historię silnego obstawania przy swoich zasadach i wartościach, a w tym przypadku "zostaje w tyle".
Źródło: Reuters