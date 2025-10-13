W skrócie Ulewne deszcze spowodowały powodzie w południowej Katalonii. Ponad tysiąc osób musiało opuścić swoje domy.

Służby ratunkowe interweniowały setki razy, ratując ludzi uwięzionych w samochodach i likwidując skutki powodzi.

Ruch kolejowy oraz drogowy został poważnie utrudniony, a prognozy pogody zapowiadają dalsze intensywne opady.

W okolicach delty rzeki Ebro w ciągu godziny może spaść 90 litrów, a w ciągu 12 godzin około 180 litrów wody na metr kwadratowy - ostrzegali w niedzielę niedługo przed nadejściem intensywnych ulew hiszpańscy synoptycy ze służby pogodowej AEMET. W krótkim czasie burze przyniosły do Katalonii prawdziwe oberwanie chmury. Ulice wielu miejscowości zamieniły się w rwące rzeki.

Nie spali w domach. Ponad 2 tysiące zgłoszeń

Nawałnice nawiedziły przede wszystkim prowincję Tarragona - południową część Katalonii. Jak podaje hiszpański serwis RTVE z powodu wywołanych przez ulewy powodzi na południu Tarragony ponad tysiąc osób spędziło noc poza domem, w tymczasowych schroniskach.

Miejscowi strażacy pomogli kilkudziesięciu osobom, które utknęły w pojazdach na zalanych ulicach. W gminie La Rapita ulicami płynęły potoki wody głębokie na półtora metra.

W pięciu regionach na południu Tarragony obowiązuje stan wyjątkowy. Ogłoszono go w rejonach Montsia, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp i Terra Alta. Tam zawieszono zajęcia szkolne oraz pracę urzędów, a także ośrodków socjalnych, takich jak domy dla seniorów.

Łącznie 18 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko. Na szczęście w wyniku przejścia burz i ulew przez tę część Hiszpanii nikt nie zginął, nie ma też osób uznanych za zaginione.

Do poniedziałku do godz. 8:00 z powodu powodzi zanotowano 2093 zgłoszenia pod numer alarmowy 112.

Powodzie poważnie utrudniły również ruch drogowy i kolejowy w regionie.

Paraliż na kolei, zalane drogi

Z powodu zalania torowisk w niedzielę na pewien czas zawieszono połączenia kolejowe między Walencją a Katalonią. Jak informował operator kolejowy Renfe łącznie nie kursowało w tym rejonie 17 składów z ponad 3 tys. pasażerów. Doszło do wielu opóźnień na kolei.

W poniedziałek w dalszym ciągu zawieszone są połączenia między l'Aldea a Ulldecona. Według przedstawicieli Renfe na tym odcinku sytuacja wciąż nie jest bezpieczna. Udało się natomiast przywrócić ruch kolejowy na odcinku Castellon-Alicante.

Woda zalała również wiele ważnych dróg. W poniedziałek udało się przywrócić ruch na drodze ekspresowej numer 7 między Ulldecona a Freginals, choć jeden pas w kierunku północnym pozostaje zamknięty - służby wciąż go oczyszczają.

Z powodu ulew zamknięta pozostaje droga krajowa N-340 w rejonie miasta Vinaròs w Castellón w kierunku Barcelony oraz na wysokości Alcanar (Tarragona) w kierunku Walencji.

Według prognoz sytuacja w tej części Hiszpanii prędko się nie uspokoi.

Pogoda prędko się nie poprawi. "To jeszcze nie koniec"

Prezydent Katalonii Salvador Illa Roca w poniedziałek ostrzegł, że deszcze na południu Tarragony "nie się skończyły" i przez całe popołudnie "mogą wystąpić epizody ulewnych i ulewnych deszczy".

"Ulewne deszcze osiągają ponad 40 milimetrów w ciągu pół godziny, więc to jeszcze nie koniec" - podkreślił Illa Roca, wzywając jednocześnie obywateli do ostrożności, zwłaszcza w regionach Terres de l'Ebre.

AEMET na poniedziałek i wtorek podtrzymał żółte i pomarańczowe ostrzeżenia pogodowe pierwszego i drugiego stopnia z powodu prognozowanych intensywnych opadów deszczu na południowym wschodzie Hiszpanii.

Źródło: RTVE, Diaridetarragona.com

