Burze i podtopienia na południu Europy. Niektóre pociągi wciąż nie kursują

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Ulewne deszcze doprowadziły do powodzi w Hiszpanii. Na południu prowincji Tarragona ponad tysiąc osób noc spędziło poza domem. Strażacy pomagali dziesiątkom ludzi uwięzionych w zalanych samochodach. Miejscami przez ulice miast płynęły rzeki o głębokości półtora metra. Nie kursowały pociągi między Walencją a Katalonią.

Potężne ulewy nawiedziły hiszpańską Katalonię. Zalanych zostało wiele dróg i torowisk. Wciąż nie wszędzie udało się przywrócić ruch
Potężne ulewy nawiedziły hiszpańską Katalonię. Zalanych zostało wiele dróg i torowisk. Wciąż nie wszędzie udało się przywrócić ruchAlbert Llop/NurPhotoAFP

W skrócie

  • Ulewne deszcze spowodowały powodzie w południowej Katalonii. Ponad tysiąc osób musiało opuścić swoje domy.
  • Służby ratunkowe interweniowały setki razy, ratując ludzi uwięzionych w samochodach i likwidując skutki powodzi.
  • Ruch kolejowy oraz drogowy został poważnie utrudniony, a prognozy pogody zapowiadają dalsze intensywne opady.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W okolicach delty rzeki Ebro w ciągu godziny może spaść 90 litrów, a w ciągu 12 godzin około 180 litrów wody na metr kwadratowy - ostrzegali w niedzielę niedługo przed nadejściem intensywnych ulew hiszpańscy synoptycy ze służby pogodowej AEMET. W krótkim czasie burze przyniosły do Katalonii prawdziwe oberwanie chmury. Ulice wielu miejscowości zamieniły się w rwące rzeki.

Nie spali w domach. Ponad 2 tysiące zgłoszeń

Nawałnice nawiedziły przede wszystkim prowincję Tarragona - południową część Katalonii. Jak podaje hiszpański serwis RTVE z powodu wywołanych przez ulewy powodzi na południu Tarragony ponad tysiąc osób spędziło noc poza domem, w tymczasowych schroniskach.

Miejscowi strażacy pomogli kilkudziesięciu osobom, które utknęły w pojazdach na zalanych ulicach. W gminie La Rapita ulicami płynęły potoki wody głębokie na półtora metra.

W pięciu regionach na południu Tarragony obowiązuje stan wyjątkowy. Ogłoszono go w rejonach Montsia, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp i Terra Alta. Tam zawieszono zajęcia szkolne oraz pracę urzędów, a także ośrodków socjalnych, takich jak domy dla seniorów.

Łącznie 18 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko. Na szczęście w wyniku przejścia burz i ulew przez tę część Hiszpanii nikt nie zginął, nie ma też osób uznanych za zaginione.

Do poniedziałku do godz. 8:00 z powodu powodzi zanotowano 2093 zgłoszenia pod numer alarmowy 112.

Zobacz również:

Powodzie w Meksyku. Rośnie tragiczny bilans
Świat

Wielka powódź w Meksyku. Domy pod wodą i ziemią, wiele ofiar śmiertelnych

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Powodzie poważnie utrudniły również ruch drogowy i kolejowy w regionie.

    Paraliż na kolei, zalane drogi

    Z powodu zalania torowisk w niedzielę na pewien czas zawieszono połączenia kolejowe między Walencją a Katalonią. Jak informował operator kolejowy Renfe łącznie nie kursowało w tym rejonie 17 składów z ponad 3 tys. pasażerów. Doszło do wielu opóźnień na kolei.

    W poniedziałek w dalszym ciągu zawieszone są połączenia między l'Aldea a Ulldecona. Według przedstawicieli Renfe na tym odcinku sytuacja wciąż nie jest bezpieczna. Udało się natomiast przywrócić ruch kolejowy na odcinku Castellon-Alicante.

    Woda zalała również wiele ważnych dróg. W poniedziałek udało się przywrócić ruch na drodze ekspresowej numer 7 między Ulldecona a Freginals, choć jeden pas w kierunku północnym pozostaje zamknięty - służby wciąż go oczyszczają.

    Z powodu ulew zamknięta pozostaje droga krajowa N-340 w rejonie miasta Vinaròs w Castellón w kierunku Barcelony oraz na wysokości Alcanar (Tarragona) w kierunku Walencji.

    Zobacz również:

    Zalane ulice na Ibizie. Na tej wyspie oraz na sąsiedniej Formenterze służba pogodowa AEMET wydała czerwony alert pogodowy
    Świat

    Nie przestaje lać. Czerwony alarm na wyspach, zamknęli wszystkie szkoły

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

      Według prognoz sytuacja w tej części Hiszpanii prędko się nie uspokoi.

      Pogoda prędko się nie poprawi. "To jeszcze nie koniec"

      Prezydent Katalonii Salvador Illa Roca w poniedziałek ostrzegł, że deszcze na południu Tarragony "nie się skończyły" i przez całe popołudnie "mogą wystąpić epizody ulewnych i ulewnych deszczy".

      "Ulewne deszcze osiągają ponad 40 milimetrów w ciągu pół godziny, więc to jeszcze nie koniec" - podkreślił Illa Roca, wzywając jednocześnie obywateli do ostrożności, zwłaszcza w regionach Terres de l'Ebre.

      AEMET na poniedziałek i wtorek podtrzymał żółte i pomarańczowe ostrzeżenia pogodowe pierwszego i drugiego stopnia z powodu prognozowanych intensywnych opadów deszczu na południowym wschodzie Hiszpanii.

      Zobacz również:

      Nagrania dokumentujące uderzenie nawałnic w południowo-wschodnią HIspzanię. We wtorek może nastąpić powtórka
      Świat

      Zamykają szkoły, szykują się na najgorsze. Burze celują w turystyczny kraj

      Jakub Wojciechowski
      Jakub Wojciechowski

      Źródło: RTVE, Diaridetarragona.com

      -----

      Kotula nie znała nazwiska twórcy polskiego hymnu? ''To nie jest kwestia wiedzenia. Mam duży problem z podawaniem nazwisk''Polsat NewsPolsat News

      Najnowsze