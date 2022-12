Gazeta przypomina, że to nie pierwszy raz, gdy krzyżówka "New York Timesa" jest podobna do swastyki, symbolu używanego przez różne kultury, ale powszechnie kojarzonego z nazistowskimi Niemcami i neonazizmem.

Ostatni raz doszło do tego w 2017 roku, lecz redakcja stanowczo odrzuciła wówczas oskarżenia o celowe zamieszczanie faszystowskiego symbolu. "To nie jest swastyka. Na Boga! Nikt nie siada do krzyżówki i mówi: 'Hej, wiesz, swastyka wyglądałaby fajnie!'" - odpowiedziała wówczas redakcja działu rozrywki w "New York Times".