W skrócie Politycy francuscy z różnych ugrupowań odnieśli się do wypowiedzi Louisa Aliota o możliwym wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy, co wywołało debatę publiczną.

Marine Le Pen oraz Edouard Philippe wzajemnie krytykowali swoje działania jako potencjalni rywale w wyborach prezydenckich, a Gabriel Attal ostrzegał przed rezygnacją ze wsparcia dla Ukrainy.

Jordan Bardella zapewnił, że Zjednoczenie Narodowe utrzyma zobowiązania międzynarodowe. Jednocześnie zwrócił uwagę na trudną sytuację finansową Francji.

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Louis Aliot, który jest jednym z wiceprzewodniczących skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN), udzielił w czwartek wieczorem wywiadu telewizji BFMTV. W odpowiedzi na pytanie o możliwość "zakręcenia kurka" z pomocą dla Ukrainy polityk również użył tego sformułowania, mówiąc: "zakręcamy kurek".

Aliot zauważył następnie, że choć system ochrony zdrowia i oświata są w kraju w opłakanym stanie, to "znajdują się pieniądze, by jeszcze finansować armię" i zadał pytanie, kto ponosi tego koszty.

Francja. Burza po słowach Aliota. Philippe wspomniał o "służeniu Rosji"

W reakcji były premier Edouard Philippe, jeden z kandydatów w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, napisał na platformie X, że "zakręcenie kurka" z pomocą dla Ukrainy oznacza "służenie Rosji". Philippe, polityk centroprawicy, zapewnił także, że Marine Le Pen "nie uda się sprawić, by zapomniano jej związki z Rosją".

Słowa Philippe'a były odpowiedzią na komentarz samej Le Pen, zamieszczony na X. Liderka skrajnej prawicy napisała w nim, że od początku agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie opowiadała się za zorganizowaniem konferencji pokojowej, aby "przyczynić się do rozwiązania dyplomatycznego" tego konfliktu.

Le Pen w kolejnym komentarzu oznajmiła, że bilans rządów Philippe'a - jednego z premierów powołanych przez prezydenta Emmanuela Macrona - jest "żałosny". Polityczka, która tak jak Philippe zamierza ubiegać się o prezydenturę, znacznie wyprzedza zarówno jego, jak i pozostałych rywali w sondażach poparcia.

Inny z pretendentów, były premier Gabriel Attal, należący do obozu Macrona, oświadczył, że wspomniane przez Aliota "przykręcenie kurka" byłoby "pozwoleniem, aby Putin zwyciężył". "To pokazanie światu, że słowo i wsparcie Francji (popierającej Ukrainę - red.) nie są nic warte" - dodał Attal.

Do dyskusji dołączył Bardella. "Francja jest zrujnowana, jeśli chodzi o finanse"

Na lewicy szef Partii Socjalistycznej (PS) Olivier Faure napisał na platformie X, że RN "nigdy się nie zmieniło i zawsze będzie wolało Putina niż opór narodu ukraińskiego".

Kolejny polityk umiarkowanej lewicy, Raphael Glucksmann, oświadczył - czyniąc aluzję do RN - że "partia kapitulacji nie powinna objąć władzy w 2027 roku". Zarówno Faure, jak i Glucksmann zabiegają o to, by kandydować w wyborach prezydenckich z ramienia lewicy.

W polemikę włączył się też przewodniczący RN i współpracownik Le Pen, Jordan Bardella. Wypowiadając się podczas wizyty w Wielkiej Brytanii, zapewnił, że jeśli jego partia dojdzie do władzy, to "będzie nadal dotrzymywać swych zobowiązań międzynarodowych". Jednak - jak dodał - RN nie wyklucza żadnych opcji, jeśli chodzi o przyszłość. Bardella oznajmił przy tym, że Francja jest "zrujnowana, jeśli chodzi o finanse".

Wybory prezydenckie odbędą się we Francji na przełomie kwietnia i maja 2027 roku. Prezydent Macron, jeden z inicjatorów koalicji chętnych - państw wspierających Ukrainę - kończy drugą kadencję i nie będzie już mógł startować w wyborach.



