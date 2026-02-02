Burza we Francji, wnioski o wotum nieufności. Parlament zadecydował

W skrócie Zgromadzenie Narodowe odrzuciło dwa wnioski o wotum nieufności wobec rządu Sebastiena Lecornu.

Odrzucenie wniosków umożliwiło przyjęcie budżetu Francji na 2026 rok.

W trakcie czteromiesięcznych obrad opozycja próbowała obalić rząd sześć razy.

Podczas poniedziałkowego głosowania Zgromadzenie Narodowe pochyliło się nad dwoma wnioskami o wotum nieufności - zgłoszonym przez skrajną prawicę i przez część lewicy. Oba zostały odrzucone dzięki wsparciu udzielonemu urzędującemu premierowi przez Partię Socjalistyczną.

Francja. Dwa odrzucone wnioski o wotum nieufności i przyjęty budżet na 2026 rok

Łącznie, w trakcie czteromiesięcznej dyskusji nad budżetem, francuski parlament odrzucił sześć takich wniosków. W trakcie pierwszego głosowania nad wnioskiem lewicy za obaleniem rządu głosowało 260 deputowanych. Do jego przyjęcia niezbędnych było 289 głosów.

W drugim głosowaniu przeciwko rządowi opowiedziało się 130 parlamentarzystów. Różnica wynika z tego, że tradycyjnie lewica nie przyłącza się do inicjatyw skrajnej prawicy.

Mniejszościowy gabinet Lecornu przetrwał głosowania głównie dzięki Partii Socjalistycznej (PS), która - choć jest w opozycji i krytykuje budżet - zdecydowała się nie głosować przeciwko rządowi.

Rząd Sebastiena Lecornu. Francja uchwaliła budżet

Czteromiesięczne dyskusje nad kształtem ustawy budżetowej nie pozwoliły na osiągnięcie kompromisu przez partie wchodzące w skład francuskiego parlamentu.

Premier, powołując się na ten impas, sięgnął po mechanizm przewidziany w konstytucji, umożliwiający przyjmowanie ustaw z ominięciem głosowania. W odpowiedzi zgłoszone zostały dwa wnioski o wotum nieufności.

Ich odrzucenie oznacza tym samym przyjęcie budżetu. Obejmuje on m.in. środki mające na celu obniżenie deficytu Francji z 5,4 procent w 2025 roku do 5 procent PKB w 2026 roku. Zwiększa także wydatki na wojsko o 6,5 miliarda euro.

Źródło: AFP

