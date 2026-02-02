Burza we Francji, wnioski o wotum nieufności. Parlament zadecydował

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Niższa izba francuskiego parlamentu odrzuciła dwa wnioski o wotum nieufności dla rządu Sebastiena Lecornu. Decyzja ta oznacza przyjęcie budżetu na 2026 rok. Ogółem, podczas trwających cztery miesiące obrad nad ustawą budżetową, opozycja próbowała obalić urzędujący gabinet sześć razy.

Francja. Rząd Lecornu przetrwał wotum nieufności. Jest budżet na 2026
Francja. Rząd Lecornu przetrwał wotum nieufności. Jest budżet na 2026NurPhotoGetty Images

W skrócie

  • Zgromadzenie Narodowe odrzuciło dwa wnioski o wotum nieufności wobec rządu Sebastiena Lecornu.
  • Odrzucenie wniosków umożliwiło przyjęcie budżetu Francji na 2026 rok.
  • W trakcie czteromiesięcznych obrad opozycja próbowała obalić rząd sześć razy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas poniedziałkowego głosowania Zgromadzenie Narodowe pochyliło się nad dwoma wnioskami o wotum nieufności - zgłoszonym przez skrajną prawicę i przez część lewicy. Oba zostały odrzucone dzięki wsparciu udzielonemu urzędującemu premierowi przez Partię Socjalistyczną.

Francja. Dwa odrzucone wnioski o wotum nieufności i przyjęty budżet na 2026 rok

Łącznie, w trakcie czteromiesięcznej dyskusji nad budżetem, francuski parlament odrzucił sześć takich wniosków. W trakcie pierwszego głosowania nad wnioskiem lewicy za obaleniem rządu głosowało 260 deputowanych. Do jego przyjęcia niezbędnych było 289 głosów.

W drugim głosowaniu przeciwko rządowi opowiedziało się 130 parlamentarzystów. Różnica wynika z tego, że tradycyjnie lewica nie przyłącza się do inicjatyw skrajnej prawicy.

Zobacz również:

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen utrzyma stanowisko. Wniosek o wotum nieufności nie zyskał wymaganej większości
Świat

Wotum nieufności dla Komisji Europejskiej. Europosłowie zdecydowali

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Mniejszościowy gabinet Lecornu przetrwał głosowania głównie dzięki Partii Socjalistycznej (PS), która - choć jest w opozycji i krytykuje budżet - zdecydowała się nie głosować przeciwko rządowi.

    Rząd Sebastiena Lecornu. Francja uchwaliła budżet

    Czteromiesięczne dyskusje nad kształtem ustawy budżetowej nie pozwoliły na osiągnięcie kompromisu przez partie wchodzące w skład francuskiego parlamentu.

    Premier, powołując się na ten impas, sięgnął po mechanizm przewidziany w konstytucji, umożliwiający przyjmowanie ustaw z ominięciem głosowania. W odpowiedzi zgłoszone zostały dwa wnioski o wotum nieufności.

    Ich odrzucenie oznacza tym samym przyjęcie budżetu. Obejmuje on m.in. środki mające na celu obniżenie deficytu Francji z 5,4 procent w 2025 roku do 5 procent PKB w 2026 roku. Zwiększa także wydatki na wojsko o 6,5 miliarda euro.

    Źródło: AFP

    Zobacz również:

    Rutte zaapelował do państw UE. "Muszą wykazać się elastycznością"
    Świat

    Rutte apeluje w sprawie pieniędzy dla Ukrainy. "Muszą wykazać się elastycznością"

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    Spór o ambasadorów. Wiceszef MSZ: Obie strony zadowolonePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze