Burza w Niemczech po głośnym incydencie. "Żydom wstęp wzbroniony"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

"Żydom wstęp wzbroniony" - tak brzmiała odpowiedź jednego z bawarskich hoteli na przesłane z Izraela zapytanie o rezerwację. Władze placówki tłumaczą, że wiadomość to efekt pomyłki. Nie uchroniło to hotelu przed wybuchem prawdziwej burzy medialnej. Z kolei w Słowenii samolot izraelskiej linii lotniczej nie otrzymał zgody na planowane lądowanie.

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Hotelowy korytarz. Obok zdjęcie wiadomości wysłanej przez hotel w Niemczech.
Niemcy. Incydent w hotelu w Bawarii. "Żydom wstęp wzbroniony"Talya Lador / X123RF/PICSEL

W skrócie

  • Hotel w Bawarii odmówił realizacji rezerwacji pochodzącej z Izraela, przesyłając skandaliczną odpowiedź.
  • Incydent spotkał się z reakcją izraelskiej konsul w południowych Niemczech oraz został zgłoszony do prokuratury przez lokalnych urzędników.
  • Placówka hotelowa wyjaśnia, że otrzymuje fałszywe rezerwacje i padła ofiarą kampanii phishingowej, za co przeproszono.
  • Inny incydent odnotowano w Słowienii. Samolot izraelskiej linii Israir nie otrzymał zgody na lądowanie w Lublanie i został przekierowany do Chorwacji.
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Odpowiedź, jaką otrzymał od hotelu jeden z klientów z Izraela, szybko wywołała falę komentarzy w przestrzeni publicznej. Do sprawy odniosła się m.in. Talya Lador-Fresher, pełniąca funkcję izraelskiego konsula w południowych Niemczech.

"Czy my jesteśmy z powrotem w latach 30. XX wieku?" - napisała w mediach społecznościowych, zamieszczając zdjęcie skandalicznej wiadomości.

Niemcy. Hotel odmówił grupie z Izraela rezerwacji

Sprawa trafiła do prokuratury, zgłoszona tam m.in. przez Ludwiga Spaenle, lokalnego komisarza ds. Życia Żydowskiego i Walki z Antysemityzmem. Mężczyzna uznał incydent za akt antysemityzmu. Sytuację wyraźnie potępił także lokalny burmistrz Paul Roßberger oraz starosta powiatu Cham Christian Schindler.

W związku ze zdarzeniem prowadzone jest także policyjne śledztwo. Funkcjonariusze podkreślają, że właściciel hotelu jest regularnie poddawany szykanom, a nawet otrzymuje groźby.

Sama placówka przeprosiła za incydent i wyjaśniła, że od pewnego czasu pada ofiarą fali fałszywych rezerwacji i kampanii phishingowej. Prośbę o rezerwację z Izraela uznano za jej część.

- To było bardzo, bardzo głupie z naszej strony. Ale ta wiadomość w żadnym razie nie odzwierciedla naszego światopoglądu - podkreślił młodszy kierownik hotelu w rozmowie z BR24.

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Słowenia. Samolot izraelskiej linii lotniczej nie otrzymał zgody na lądowanie

Do innego incydentu z udziałem podmiotów z Izraela doszło w środę w Słowenii. Samolot izraelskiej linii lotniczej Israir został przekierowany do Chorwacji, po tym jak lotnisko w Lublanie nie zgodziło się na jego przyjęcie. 

Politycznie motywowaną decyzję w tej sprawie, według oświadczenia przedsiębiorstwa, miały podjąć słoweńskie władze. Prezes Israir Uri Sirkis podkreślił, że incydent ten stanowi pogwałcenie przepisów Unii Europejskiej i umów lotniczych.

Sytuacja została zgłoszona izraelskim władzom, które podjęły starania, aby lot mógł odbyć się zgodnie z planem. Ich wysiłki okazały się jednak nieskuteczne.

Źródła: BR24, "The Jerusalem Post"

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