Informację o niepewności służb Izraela, co do usuwania flag Palestyny z miejsc publicznych, opisuje "Times of Israel".

Jak przypomina gazeta, decyzja Bena Gvira to pokłosie uroczystości, mających znamiona manifestacji, w mieście Ara - gdzie z honorami witano więzionego przez 40 lat Karima Younisa.

Izrael. Ben Gvir nakazał ściąganie flag Palestyny

Ben Gvir nakazał policji zapobieganie publicznym uroczystościom w Ara, podkreślając, że takie uroczystości "stanowią wsparcie dla terroryzmu". - Nie może być tak, że osoby łamiące prawo wymachują flagami terroru, podżegają i wspierają terroryzm, dlatego nakazałem usunięcie flag wspierających terroryzm z przestrzeni publicznej - podkreślił minister bezpieczeństwa wewnętrznego.

Nakaz obowiązuje od niedzieli. Nie jest jasne, czy policja będzie egzekwować nakaz, a wszystko z powodu niejasności wokół podstawy prawnej.

Jak donoszą media, do decyzji polityka nie jest przekonany szef policji kom. Kobi Shabtai, który ma obawiać się o tarcia pomiędzy Arabami a Żydami.

"Times of Israel" przypomina, że wywieszanie flag Palestyny nie jest w Izraelu nielegalne. "Nie ma jasnych zasad co do tego, kiedy wolno wywieszać flagi palestyńskie. Zalecenia prokuratora generalnego nakazują ich zdejmowanie tylko wtedy, gdy 'istnieje obawa na poziomie wysokiego prawdopodobieństwa, że wymachiwanie flagą doprowadzi do poważnych zakłóceń pokoju publicznego'" - czytamy w majowym raporcie Haaretz.

Izrael a flagi Palestyny. Policja zwraca się o opinię prawną

Propozycja, która uniemożliwiłaby instytucjom finansowanym przez państwo wywieszanie flagi palestyńskiej, przeszła wstępne czytanie w Knesecie w czerwcu 2022 roku, jednak później została odrzucona. Jednocześnie przepisy pozwalają izraelskiej policji na stosowanie "szerokiej palety działań" w celu utrzymania porządku publicznego.

Z ustaleń wynika, że izraelska policja zgłosiła do biura prawnego z prośbą o przeanalizowanie rozkazu ministra Bena Gvira.