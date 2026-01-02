Burza w Czechach po noworocznym wystąpieniu. "Niegodne i niedopuszczalne"
Czeskie partie opozycyjne wzywają do odwołania przewodniczącego Izby Poselskiej Tomio Okamury. Afera wybuchła po jego przemówieniu, w którym prawicowy polityk uderzył w pomoc Ukrainie. Jego wypowiedzi spotkały się również z ostrą krytyką ze strony ukraińskich władz.
Politycy czeskich partii opozycyjnych określili czwartkowe wypowiedzi Tomio Okamury jako przynoszące wstyd Czechom i zaapelowali do premiera Andreja Babisza o to, by odciął się od słów przewodniczącego Izby Poselskiej.
Lider Partii Piratów Zdenek Hrib zapowiedział również, że opozycja zamierza złożyć wniosek o odwołanie Okamury z jego funkcji.
- Wraz z innymi partiami opozycyjnymi Piraci rozpoczną w przyszłym tygodniu zbieranie podpisów pod wnioskiem o debatę w Izbie Poselskiej nad jego odwołaniem - przekazał Hrib.
Poparcie dla wniosku zapowiedziała również Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) byłego premiera Petra Fiali. "ODS dołączy do inicjatywy debaty w Izbie Poselskiej nad nieakceptowalnymi wypowiedziami Tomio Okamury oraz poprze wniosek o jego odwołanie" - przekazała partia w komunikacie.
Krytykę wobec Okamury wyraziły również partie Burmistrzowie i Niezależni, KDU-ČSL oraz TOP 09. W sumie wszystkie te partie opozycyjne mają w czeskim parlamencie większość - dysponują 108 mandatami, podczas gdy koalicja rządowa, w skład której wchodzi Wolność i Demokracja Bezpośrednia, której liderem jest Okamura - 92 mandatami.
Przewodniczący czeskiego parlamentu uderza w Ukraińców. "Złodzieje"
Lider skrajnie prawicowej partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia Tomio Okamura, który pełni również funkcję przewodniczącego czeskiego parlamentu, opublikował w czwartek na platformie X przemówienie noworoczne, w którym skrytykował dalsze wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją.
- Nie można za pieniądze, które należą się czeskim emerytom, niepełnosprawnym obywatelom i rodzinom z dziećmi, kupować broni i wysyłać ją do prowadzenia całkowicie bezsensownej wojny - mówił Okamura.
- Zachodnie firmy i rządy, a także ukraińscy złodzieje z otoczenia junty Zełenskiego, którzy budują sobie toalety ze złota, niech kradną, ale już nie z naszych pieniędzy, niech taki kraj nie będzie w Unii Europejskiej - dodał.
Polityk oskarżył również Unię Europejską o dążenie do trzeciej wojny światowej, a przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen określił mianem "szalonej".
Ukraińcy protestują po słowach Okamury. "Ignorancja i cynizm"
Wypowiedzi Okamury zostały skrytykowane nie tylko przez czeską opozycję, ale również przez przedstawicieli ukraińskich władz. Przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefańczuk stwierdził, że były one "jaskrawym przykładem ignorancji, manipulacji i cynizmu".
"Poprzez ponowne obrażanie Ukrainy i Ukraińców Okamura przyniósł wstyd przede wszystkim Czechom, którzy stoją po stronie godności, sprawiedliwości i wspierają Ukrainę. Pewnego dnia odkryjemy czy jest on po prostu pożytecznym idiotą, czy agentem FSB" - skomentował.
Głos zabrał również ukraiński ambasador w Pradze Wasyl Zwarycz, który stwierdził, że słowa Okamury były "obraźliwe i pełne nienawiści" oraz "ukształtowane pod wpływem rosyjskiej propagandy". Według niego wypowiedzi przewodniczącego czeskiego parlamentu były "niegodne i całkowicie niedopuszczalne".
Komentarz dyplomaty spotkał się z kolei z krytyką ze strony czeskiego ministra spraw zagranicznych Petra Macinka. - Jeśli jakakolwiek misja dyplomatyczna ma zastrzeżenia lub pytania, istnieją standardowe kanały dyplomatyczne. Polityka czeska jest sprawą obywateli Czech i ich demokratycznie wybranych przedstawicieli - stwierdził w rozmowie z agencją CTK.