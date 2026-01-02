Burza w Czechach po noworocznym wystąpieniu. "Niegodne i niedopuszczalne"

W skrócie Czeskie partie opozycyjne potępiły wypowiedzi Tomio Okamury i domagają się jego odwołania ze stanowiska przewodniczącego Izby Poselskiej.

Tomio Okamura w przemówieniu noworocznym ostro skrytykował wsparcie dla Ukrainy oraz Unię Europejską.

Na słowa Okamury zareagowali przedstawiciele władz ukraińskich.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Politycy czeskich partii opozycyjnych określili czwartkowe wypowiedzi Tomio Okamury jako przynoszące wstyd Czechom i zaapelowali do premiera Andreja Babisza o to, by odciął się od słów przewodniczącego Izby Poselskiej.

Lider Partii Piratów Zdenek Hrib zapowiedział również, że opozycja zamierza złożyć wniosek o odwołanie Okamury z jego funkcji.

- Wraz z innymi partiami opozycyjnymi Piraci rozpoczną w przyszłym tygodniu zbieranie podpisów pod wnioskiem o debatę w Izbie Poselskiej nad jego odwołaniem - przekazał Hrib.

Poparcie dla wniosku zapowiedziała również Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) byłego premiera Petra Fiali. "ODS dołączy do inicjatywy debaty w Izbie Poselskiej nad nieakceptowalnymi wypowiedziami Tomio Okamury oraz poprze wniosek o jego odwołanie" - przekazała partia w komunikacie.

Krytykę wobec Okamury wyraziły również partie Burmistrzowie i Niezależni, KDU-ČSL oraz TOP 09. W sumie wszystkie te partie opozycyjne mają w czeskim parlamencie większość - dysponują 108 mandatami, podczas gdy koalicja rządowa, w skład której wchodzi Wolność i Demokracja Bezpośrednia, której liderem jest Okamura - 92 mandatami.

Przewodniczący czeskiego parlamentu uderza w Ukraińców. "Złodzieje"

Lider skrajnie prawicowej partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia Tomio Okamura, który pełni również funkcję przewodniczącego czeskiego parlamentu, opublikował w czwartek na platformie X przemówienie noworoczne, w którym skrytykował dalsze wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją.

- Nie można za pieniądze, które należą się czeskim emerytom, niepełnosprawnym obywatelom i rodzinom z dziećmi, kupować broni i wysyłać ją do prowadzenia całkowicie bezsensownej wojny - mówił Okamura.

- Zachodnie firmy i rządy, a także ukraińscy złodzieje z otoczenia junty Zełenskiego, którzy budują sobie toalety ze złota, niech kradną, ale już nie z naszych pieniędzy, niech taki kraj nie będzie w Unii Europejskiej - dodał.

Polityk oskarżył również Unię Europejską o dążenie do trzeciej wojny światowej, a przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen określił mianem "szalonej".

Ukraińcy protestują po słowach Okamury. "Ignorancja i cynizm"

Wypowiedzi Okamury zostały skrytykowane nie tylko przez czeską opozycję, ale również przez przedstawicieli ukraińskich władz. Przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefańczuk stwierdził, że były one "jaskrawym przykładem ignorancji, manipulacji i cynizmu".

"Poprzez ponowne obrażanie Ukrainy i Ukraińców Okamura przyniósł wstyd przede wszystkim Czechom, którzy stoją po stronie godności, sprawiedliwości i wspierają Ukrainę. Pewnego dnia odkryjemy czy jest on po prostu pożytecznym idiotą, czy agentem FSB" - skomentował.

Głos zabrał również ukraiński ambasador w Pradze Wasyl Zwarycz, który stwierdził, że słowa Okamury były "obraźliwe i pełne nienawiści" oraz "ukształtowane pod wpływem rosyjskiej propagandy". Według niego wypowiedzi przewodniczącego czeskiego parlamentu były "niegodne i całkowicie niedopuszczalne".

Komentarz dyplomaty spotkał się z kolei z krytyką ze strony czeskiego ministra spraw zagranicznych Petra Macinka. - Jeśli jakakolwiek misja dyplomatyczna ma zastrzeżenia lub pytania, istnieją standardowe kanały dyplomatyczne. Polityka czeska jest sprawą obywateli Czech i ich demokratycznie wybranych przedstawicieli - stwierdził w rozmowie z agencją CTK.

"Polityczny WF": Kto wygrał, kto przegrał w 2025 roku? INTERIA.PL