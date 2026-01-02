Burza w Czechach po noworocznym wystąpieniu. "Niegodne i niedopuszczalne"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Czeskie partie opozycyjne wzywają do odwołania przewodniczącego Izby Poselskiej Tomio Okamury. Afera wybuchła po jego przemówieniu, w którym prawicowy polityk uderzył w pomoc Ukrainie. Jego wypowiedzi spotkały się również z ostrą krytyką ze strony ukraińskich władz.

Mężczyzna w marynarce i białej koszuli pozuje na tle jednolitej, granatowej ściany.
Przewodniczący niższej izby czeskiego parlamentu Tomio OkamuraEva Korinkova / ReutersAgencja FORUM

W skrócie

  • Czeskie partie opozycyjne potępiły wypowiedzi Tomio Okamury i domagają się jego odwołania ze stanowiska przewodniczącego Izby Poselskiej.
  • Tomio Okamura w przemówieniu noworocznym ostro skrytykował wsparcie dla Ukrainy oraz Unię Europejską.
  • Na słowa Okamury zareagowali przedstawiciele władz ukraińskich.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Politycy czeskich partii opozycyjnych określili czwartkowe wypowiedzi Tomio Okamury jako przynoszące wstyd Czechom i zaapelowali do premiera Andreja Babisza o to, by odciął się od słów przewodniczącego Izby Poselskiej.

Lider Partii Piratów Zdenek Hrib zapowiedział również, że opozycja zamierza złożyć wniosek o odwołanie Okamury z jego funkcji.

- Wraz z innymi partiami opozycyjnymi Piraci rozpoczną w przyszłym tygodniu zbieranie podpisów pod wnioskiem o debatę w Izbie Poselskiej nad jego odwołaniem - przekazał Hrib.

Poparcie dla wniosku zapowiedziała również Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) byłego premiera Petra Fiali. "ODS dołączy do inicjatywy debaty w Izbie Poselskiej nad nieakceptowalnymi wypowiedziami Tomio Okamury oraz poprze wniosek o jego odwołanie" - przekazała partia w komunikacie.

Zobacz również:

Zwarycz odpowiada Okamurze. Chodzi o słowa o "juncie Zełenskiego"
Świat

Ostra wymiana zdań na linii Czechy - Ukraina. Padły słowa o "juncie Zełenskiego"

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    Krytykę wobec Okamury wyraziły również partie Burmistrzowie i Niezależni, KDU-ČSL oraz TOP 09. W sumie wszystkie te partie opozycyjne mają w czeskim parlamencie większość - dysponują 108 mandatami, podczas gdy koalicja rządowa, w skład której wchodzi Wolność i Demokracja Bezpośrednia, której liderem jest Okamura - 92 mandatami.

    Przewodniczący czeskiego parlamentu uderza w Ukraińców. "Złodzieje"

    Lider skrajnie prawicowej partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia Tomio Okamura, który pełni również funkcję przewodniczącego czeskiego parlamentu, opublikował w czwartek na platformie X przemówienie noworoczne, w którym skrytykował dalsze wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją.

    - Nie można za pieniądze, które należą się czeskim emerytom, niepełnosprawnym obywatelom i rodzinom z dziećmi, kupować broni i wysyłać ją do prowadzenia całkowicie bezsensownej wojny - mówił Okamura.

    - Zachodnie firmy i rządy, a także ukraińscy złodzieje z otoczenia junty Zełenskiego, którzy budują sobie toalety ze złota, niech kradną, ale już nie z naszych pieniędzy, niech taki kraj nie będzie w Unii Europejskiej - dodał.

    Zobacz również:

    Premier Czech Andrej Babisz
    Świat

    Rząd w Czechach powołany. Premier wraca do władzy po kilku latach

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz

      Polityk oskarżył również Unię Europejską o dążenie do trzeciej wojny światowej, a przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen określił mianem "szalonej".

      Ukraińcy protestują po słowach Okamury. "Ignorancja i cynizm"

      Wypowiedzi Okamury zostały skrytykowane nie tylko przez czeską opozycję, ale również przez przedstawicieli ukraińskich władz. Przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefańczuk stwierdził, że były one "jaskrawym przykładem ignorancji, manipulacji i cynizmu".

      "Poprzez ponowne obrażanie Ukrainy i Ukraińców Okamura przyniósł wstyd przede wszystkim Czechom, którzy stoją po stronie godności, sprawiedliwości i wspierają Ukrainę. Pewnego dnia odkryjemy czy jest on po prostu pożytecznym idiotą, czy agentem FSB" - skomentował.

      Głos zabrał również ukraiński ambasador w Pradze Wasyl Zwarycz, który stwierdził, że słowa Okamury były "obraźliwe i pełne nienawiści" oraz "ukształtowane pod wpływem rosyjskiej propagandy". Według niego wypowiedzi przewodniczącego czeskiego parlamentu były "niegodne i całkowicie niedopuszczalne".

      Komentarz dyplomaty spotkał się z kolei z krytyką ze strony czeskiego ministra spraw zagranicznych Petra Macinka. - Jeśli jakakolwiek misja dyplomatyczna ma zastrzeżenia lub pytania, istnieją standardowe kanały dyplomatyczne. Polityka czeska jest sprawą obywateli Czech i ich demokratycznie wybranych przedstawicieli - stwierdził w rozmowie z agencją CTK.

      Zobacz również:

      Robert Fico krytykuje Ukrainę i podważa możliwość szybszej akcesji do Unii Europejskiej
      Świat

      "To czarna dziura". Słowacki premier krytycznie o aspiracjach Ukrainy

      Jakub Krzywiecki
      Jakub Krzywiecki
      "Polityczny WF": Kto wygrał, kto przegrał w 2025 roku?INTERIA.PL

      Najnowsze