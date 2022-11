Burza tropikalna Nicole zbliża się do Florydy. Ma stać się huraganem

Świat

Do Florydy zbliża się burza tropikalna Nicole, która przyniosła tam już opady deszczu. Część stanu została we wtorek objęta ostrzeżeniami. Żywioł przerodzi się w groźny, pierwszy w listopadzie od blisko 40 lat huragan z wiatrem do 145 km/godz.

Zdjęcie Nicole może stać się huraganem. Przyniesie potężne sztormy na Florydzie / Andrew Harnik/Associated Press/East News / East News