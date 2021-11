Burza śnieżna w Wielkiej Brytanii. Zginęły dwie osoby

Oprac.: Norbert Amlicki Świat

Co najmniej dwie osoby zginęły w wyniku burzy śnieżnej w Wielkiej Brytanii. - Jej prędkość osiągała miejscami 160 kilometrów na godzinę - podała w sobotę agencja Associated Press. Była to pierwsza w tym roku burza śnieżna na Wyspach.

Zdjęcie Śnieżyca / noah210 / pixabay.com