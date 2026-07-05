W skrócie Donald Trump wygłosił przemówienie w Waszyngtonie z okazji 250. rocznicy amerykańskiej niepodległości, które zostało opóźnione z uwagi na burzę.

Tysiące osób czekających na wystąpienie prezydenta oraz pokaz fajerwerków zostało ewakuowanych do okolicznych budynków ze względu na zagrożenie pogodowe.

Po przejściu burzy wznowiono dostęp do terenu wydarzenia, a publiczność wróciła na National Mall, gdzie zgodnie z planem odbyły się pokaz fajerwerków i przemówienie.

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- Chcę podziękować wszystkim, bo zrobiliście to, co należało. Zobaczyliście błyskawice, a ja powiedziałem: Nie ma mowy. Nawet jeśli miałbym przemawiać do jednej osoby o czwartej nad ranem, i tak tu będę. Nie ma mowy, żeby cokolwiek nas powstrzymało - oświadczył Trump.

- Szacowano, że zanim wszyscy musieli się rozejść, było tu około 375 tysięcy ludzi, a teraz wciąż jest nas około 150 tysięcy. To najbardziej niezwykła rzecz, jaką ktokolwiek kiedykolwiek widział - dodał.

- Chcę wam po prostu podziękować. Jest mi bardzo przykro z powodu tych, którzy musieli wyjść i nie mogli już wrócić. Ale wy jesteście wyjątkowymi ludźmi, a nasz kraj jest wyjątkowy - podkreślił Trump.

USA. Przemówienie Trumpa wstrzymane przez burzę

Przemówienie prezydenta USA z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych początkowo miało się rozpocząć o godz. 21.45 (3.45 w Polsce), ale ze względu na zagrożenie burzowe goście obchodów musieli schronić się w okolicznych budynkach.

Zgodnie z obowiązującymi w USA przepisami obowiązkową ewakuację zarządza się ilekroć dochodzi do wyładowań atmosferycznych w odległości mniejszej niż trzy mile (5 km). Dotyczy to wszystkich wydarzeń publicznych, m.in. sportowych, czy kulturalnych.

Trump zapowiedział we wpisie w internecie, że wygłosi przemówienie bez względu na wszystko, nawet gdyby miało to być o 2 w nocy.

"Burze przynoszą szczęście, bez względu na okazję. Poza tym sprawiają, że wydarzenia są trochę bardziej ekscytujące! Przeczekamy to. Nie obchodzi mnie, czy będzie to druga w nocy, czy za godzinę. Wygląda na to, że burza minie - zawsze mijają. Będę tam bez względu na wszystko, a to 'wszystko' zazwyczaj okazuje się czymś dobrym. To sobotni wieczór - bawmy się dobrze, nawet jeśli zostaniemy do późna. Mówią, że przemówienie ma być o 23.00. I co z tego?" - napisał prezydent USA w serwisie Truth Social.

"Nasi wspaniali weterani, zwłaszcza najstarsi, z których wielu tam będzie, przeszli przez prawdziwe piekło i ich to nie powstrzymało. Nas też nie powstrzyma. Nie pozwolę, żeby jakiś deszcz pokrzyżował obchody naszej 250. rocznicy. Zaraz opuszczam Biały Dom. Niech Bóg błogosławi Amerykę!" - dodał Trump.

Burze przeszkodziły w obchodach 250. rocznicy niepodległości USA

Według mediów, odwołano wszystkie pozostałe pokazy lotnicze zaplanowano na ten dzień w Waszyngtonie.

Po przejściu burzy wstęp na teren wydarzenia otwarto ponownie i publiczność zaczęła wracać do parku National Mall. Wszyscy musieli ponownie przejść kontrolę bezpieczeństwa. Po przemówieniu prezydenta ma odbyć się pokaz fajerwerków.

Na wydarzeniu obecni są członkowie rodziny i gabinetu prezydenta, w tym pierwsza dama Melania Trump.

W sobotę temperatura w mieście sięgnęła niemal 39 stopni Celsjusza i pobiła rekord z 1919 roku dla 4 lipca.





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