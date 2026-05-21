W skrócie Premier Portugalii opowiada się za częściowym zawieszeniem umowy handlowej UE z Izraelem w reakcji na sposób traktowania aktywistów flotylli zmierzającej do Strefy Gazy.

Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego opublikował nagranie, na którym zatrzymani aktywiści klęczą ze związanymi rękami, a minister szydzi z nich.

Minister spraw zagranicznych Portugalii potępił działania Izraela wobec flotylli, zażądał wyjaśnień od ambasadora Izraela i natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Premier Portugalii Luis Montenegro opowiedział się w środę za zawieszeniem "w sposób częściowy" umowy handlowej UE z Izraelem, aby ukarać władze tego kraju za sposób traktowania aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy.

Burza po nagraniu z Izraela. Portugalia chce zawieszenia umowy handlowej

Deklaracja premiera Portugalii jest odpowiedzią na opublikowane w środę przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira nagrania, w którym szydzi on z zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Na nagraniu widać jak zatrzymani klęczą na ziemi ze związanymi rękami.

- To sytuacja całkowicie nieakceptowalna (…) Portugalia wyraziła już gotowość do częściowego zawieszenia umowy UE z Izraelem - przekazał premier Montenegro.

Na opublikowanym przez Ben Gwira nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych osób. Pokazano tam m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy rozbawiony Ben Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy".

Szef MSZ Portugalii Paulo Rangel potępił działania Izraela wobec członków flotylli określając je mianem "nieludzkich" i zażądał wyjaśnień od ambasadora Izraela w Lizbonie. Wezwał też władze tego kraju do natychmiastowego uwolnienia dwojga portugalskich lekarzy z flotylli zatrzymanej w poniedziałek.

Zatrzymano aktywistów z Globalnej Flotylli Sumud

Kolejna już Globalna Flotylla Sumud wyruszyła w ubiegłym tygodniu z Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Jej celem było, jak deklarowali organizatorzy, przełamanie blokady Strefy Gazy ustanowionej przez wojsko Izraela i stworzenie korytarza humanitarnego do palestyńskiej półenklawy.

Izrael twierdzi, że tę inicjatywę wspiera terrorystyczny Hamas. Według danych Globalnej Flotylli w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły wszystkie 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się 428 osób.





Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń" o proteście Solidarności: Godna demonstracja Polsat News