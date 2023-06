Burmistrz Tijuany przenosi się do koszar. Otrzymała groźby śmierci

Oprac.: Aneta Wasilewska Świat

Burmistrz Tijuany Montserrat Caballero dla bezpieczeństwa przenosi się do koszar wojskowych - powiadomiła agencja Reuters. Decyzja zapadła po tym, gdy Caballero otrzymała groźby śmierci. - Osiągnęliśmy porozumienie, by pomóc ją chronić, nadal będziemy to robić - powiedział prezydent Meksyku.

Zdjęcie Burmistrz miasta Montserrat Caballero otrzymała groźby śmierci / AP/Carlos A. Moreno / Zuma Press, Facebook/Montserrat Caballero /