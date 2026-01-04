W skrócie Nowy burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani publicznie sprzeciwił się działaniom administracji Donalda Trumpa związanym z atakiem USA na Wenezuelę i aresztowaniem Nicolasa Maduro.

Mamdani podkreślił, że jego priorytetem jest minimalizowanie wpływu federalnych działań na życie mieszkańców miasta i zapewnienie bezpieczeństwa Wenezuelczykom żyjącym w Nowym Jorku.

Stanowisko burmistrza może pogłębić napięcia między nim a Białym Domem, choć jego wpływ na losy Maduro pozostaje ograniczony.

- Zadzwoniłem do prezydenta i rozmawiałem z nim bezpośrednio, aby wyrazić swój sprzeciw, wobec tego aktu - oświadczył Zohran Mamdani podczas sobotniej konferencji prasowej.

Burmistrz nie ujawnił odpowiedzi Trumpa. Według współpracowników Mamdaniego, zainicjował on rozmowę w sobotę po południu, a samo połączenie było krótkie.

- Wyraziłem swój sprzeciw, jasno to powiedziałem i na tym się skończyło - wyjaśnił Mamdani.

USA. Burmistrz Nowego Jorku sprzeciwił się Trumpowi. Media o "perspektywie dalszych napięć"

Dziennik "New York Times" zauważył, że sobotnia deklaracja oraz wcześniejsze oświadczenie pisemne to pierwszy przypadek, gdy burmistrz - reprezentujący lewicowe skrzydło Partii Demokratycznej - wszedł w konflikt z Trumpem od czasu objęcia urzędu w czwartek.

Rodzi to perspektywę dalszych napięć w nadchodzących dniach, gdy Maduro, który został już przetransportowany wraz z żoną do Nowego Jorku, stanie przed sądem federalnym na Manhattanie pod zarzutem handlu narkotykami i bronią.

W sobotę Mamdani starał się jednak bagatelizować wpływ tej rozmowy na wzajemne relacje.

- Prezydent i ja zawsze byliśmy ze sobą szczerzy i bezpośredni w kwestiach, w których się różnimy. Nowojorczycy wybrali mnie, abym był szczery i bezpośredni i zawsze działał z myślą o dobru ludzi, którzy mieszkają w tym mieście - oświadczył burmistrz.

Maduro stanie przed nowojorskim sądem. Burmistrz miasta o ograniczeniach

W ocenie gazety wpływ Mamdaniego na los Maduro w areszcie federalnym będzie znikomy, nawet jeśli proces odbędzie się na terenie miasta. Burmistrz przyznał, że ma w tej sferze ograniczenia.

- Moim obowiązkiem jest, aby wszelkie działania rządu federalnego miały minimalny wpływ na codzienne życie nowojorczyków - zaznaczył.

Dziennik wskazuje, że przed sobotnimi komentarzami Mamdani rzadko wypowiadał się na temat Wenezueli czy polityki USA w Ameryce Łacińskiej. Choć zarówno on, jak i Maduro identyfikują się jako socjaliści, nie łączą ich żadne relacje. W pisemnym oświadczeniu burmistrz zwrócił jednak uwagę na dziesiątki tysięcy Wenezuelczyków mieszkających w mieście.

- Skupiam się na ich bezpieczeństwie i bezpieczeństwie każdego nowojorczyka. Moja administracja będzie nadal monitorować sytuację i wydawać odpowiednie wytyczne - stwierdził Mamdani.

Atak USA na Wenezuelę. Maduro pojmany przez Delta Force

USA przeprowadziły ataki na Wenezuelę w sobotni poranek, najprawdopodobniej uderzając m.in. w Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony, baza lotnicza La Carlota oraz szkołę wojskową w mieście La Guaira. Według wenezuelskich władz celem stały się także obiekty cywilne.

Podczas ataku amerykańskie siły Delta Force pojmały przywódcę kraju Nicolasa Maduro i jego żonę. Obydwoje zostali w sobotę oskarżeni przed nowojorskim sądem. Akcję USA poprzedziły wielokrotne groźby wdrożenia operacji lądowych.

Waszyngton oskarżał Maduro o stanie na czele kartelu narkotykowego odpowiedzialnego m.in. za przemyt nielegalnych substancji na teren USA.

