"Śledczy znaleźli kuchenny nóż ze śladami krwi w pokoju 15-letniego adoptowanego syna Iris Stalzer, burmistrz niemieckiego miasta Herdecke. W jego plecaku odkryto również zakrwawione ubrania należące do 17-letniej adoptowanej córki kobiety" - opisuje niemiecki dziennik "Bild". .

Rodzeństwo natomiast twierdzi, że ich matka została zaatakowana przez nieznanych sprawców przed domem.

Niemcy. Burmistrz Herdecke wskazała na swoją córkę

Według ustaleń mediów, Stalzer została zaatakowana we własnym mieszkaniu. Kobieta siedziała zakrwawiona w fotelu, gdy na miejsce przybyli ratownicy.

Jak podaje dziennik "Bild", ślady krwi w kilku pomieszczeniach sugerują, że ktoś próbował je usunąć jeszcze przed wezwaniem pomocy.

Burmistrz została dźgnięta nożem 13 razy, m.in. w górną część ciała. Doznała również poważnych obrażeń czaszki.

Mimo ciężkiego stanu, Iris Stalzer udało się przeżyć. Jak podaje "Bild", została przesłuchana w szpitalu, gdzie - według nieoficjalnych informacji - miała obciążyć swoją córkę.

Policja wyprowadziła oboje nastolatków z domu w kajdankach i przewiozła na komisariat. W środę rano nadal byli przesłuchiwani przez śledczych.

Atak, który wstrząsnął Niemcami. Burmistrz w szpitalu

Z ustaleń prokuratury wynika, że w chwili ataku w domu przebywały wyłącznie adoptowane dzieci Stalzer. Oboje byli wcześniej w konflikcie z matką, a między kobietą a córką miało już dochodzić do kłótni i aktów przemocy - także z użyciem noża.

Obecnie stan zdrowia 57-letniej polityk SPD jest stabilny, a jej życie nie jest już zagrożone. Policja wciąż pilnuje domu w Herdecke, a śledztwo prowadzone jest w kierunku ciężkiego uszkodzenia ciała. Adoptowane dzieci mają zostać przekazane pod opiekę służb socjalnych.

Przypomnijmy, że nowo wybrana burmistrz Herdecke, Iris Stalzer, została znaleziona z licznymi ranami kłutymi. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 12:40. Na miejsce wezwano ratowników po zgłoszeniu od jej dzieci - 15-letniego syna i 17-letniej córki - które twierdziły, że ich matka została zaatakowana przez nieznanych sprawców. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w stanie zagrażającym życiu.

Policja potwierdziła, że w domu burmistrz doszło już wcześniej do przemocy domowej - latem tego roku miało miejsce zdarzenie, w którym 17-letnia córka użyła noża wobec matki.

Iris Stalzer zaatakowana. Politycy reagują na tragiczne wydarzenia

Tragiczne wydarzenia w Herdecke poruszyły niemiecką opinię publiczną. Kanclerz Friedrich Merz nazwał atak "ohydnym czynem" i zaapelował o szybkie wyjaśnienie sprawy. "Boimy się o życie burmistrz Iris Stalzer i mamy nadzieję na jej całkowite wyzdrowienie" - napisał na platformie X.

Sekretarz generalny SPD Tim Klüssendorf dodał, że "wiadomości z Herdecke głęboko zasmuciły" członków partii. - Martwimy się o naszą towarzyszkę i burmistrz, a nasze myśli są z jej rodziną - oświadczył.

57-letnia Iris Stalzer została wybrana burmistrzynią Herdecke z ramienia SPD zaledwie półtora tygodnia wcześniej. Miasto, położone w Nadrenii Północnej-Westfalii, liczy około 22,5 tysiąca mieszkańców.

Źródła: "Bild"

