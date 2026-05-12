W skrócie Eileen Wang, była burmistrz Arcadii w Kalifornii, została oskarżona o reprezentowanie interesów chińskiego rządu i złożyła rezygnację z pełnionej funkcji.

Według śledczych Wang prowadziła witrynę internetową US News Centre, promującą przekazy przychylne władzom Chin, w tym zamieszczając materiały negujące doniesienia dotyczące praw człowieka w Sinciang.

Była burmistrz kontaktowała się z osobami, które przyznały się do działalności agenturalnej na rzecz Chin, a jej były narzeczony Yaoning "Mike" Sun odbywa wyrok więzienia za podobne zarzuty.

Burmistrz miasta Arcadia w Kalifornii w USA, Eileen Wang, została w kwietniu oskarżona o działania w charakterze agenta obcego rządu.

Polityk zarzucono, że wykonywała polecenia chińskich urzędników. Wśród zarzutów wymieniono m.in. publikację materiałów prasowych przychylnych władzom w Pekinie. Telewizja CNN zwróciła uwagę, że takie działania są niezgodne z amerykańskim prawem.

Obecnie śledczy oczekują, że burmistrz stawi się w sądzie federalnym w Los Angeles. Jak potwierdzono, Wang zrezygnowała z piastowanego do tej pory stanowiska.

- Chcemy jasno powiedzieć: to śledztwo dotyczy indywidualnego zachowania, a zarzuty dotyczą zachowań, które ustały po zaprzysiężeniu pani Wang (na burmistrza - red.) w grudniu 2022 roku - powiedział przedstawiciel władz miasta Arcadia Dominic Lazzaretto.

Przedstawiciele władz federalnych ujawnili, że Eileen Wang ma przyznać się do winy. Za jej działania grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Adwokaci kobiety zapewnili, że zdaje sobie ona sprawę z powagi zarzutów i bierze odpowiedzialność za "przeszłe osobiste błędy".

"Przeprasza i żałuje błędów, które popełniła w życiu osobistym" - napisali w oświadczeniu Jason Liang i Brian Sun, po czym dodali: "Jej miłość i oddanie społeczności Arcadii nie zmieniły się i nie osłabły".

Eileen Wang prowadziła witrynę internetową przychylną Chinom

Z informacji stacji CNN wynika, że Eileen Wang i jej kolega Yaoning "Mike" Sun prowadzili zabronione działania korzystne dla chińskiego rządu od końca 2020 roku do 2022 roku.

Ich praca polegała na promowaniu interesów władz w Pekinie. W tym celu prowadzili witrynę informacyjną US News Centre, która skierowana była do społeczności chińsko-amerykańskiej.

CNN przypomina m.in., że w czerwcu 2021 roku Wang udostępniła na stronie link do listu konsula generalnego Chińskiej Republiki Ludowej, w którym zdementował on doniesienia o prześladowaniach, przymusowej pracy i nadużyciach wobec Ujgurów w prowincji Sinciang.

"W Sinciang nigdy nie doszło do ludobójstwa ani nie stosowano przymusowej pracy na polach bawełny w regionie ani w żadnym innym sektorze" - napisano w liście.

Kilka krajów, w tym Stany Zjednoczone, uznało politykę Pekinu wobec Ujgurów jako zbrodnię przeciwko ludzkości.

Burmistrz w USA kontaktowała się z innymi agentami. Mężczyźni trafili do więzienia

Yaoning "Mike" Sun odsiaduje obecnie wyrok czterech lat więzienia po tym, jak przyznał się do stawianych zarzutów w październiku 2025 roku.

Prywatnie Eileen Wang była zaręczona z Sun, a ich związek zakończył się wiosną 2024 roku. Obrońcy burmistrz Arcadii w oświadczeniu podkreślili, że "jej zaufanie i miłość do najwyraźniej niewłaściwej osoby sprowadziły ją na manowce".

Wang ponadto kontaktowała się z Johnem Chenem, który również przyznał się, że był agentem chińskiego rządu. Mężczyzna został skazany na 20 miesięcy więzienia.

Arcadia leży około 21 kilometrów od Los Angeles. Liczące około 53 tys. mieszkańców miasto, jest zamieszkałe przez Azjatów, w tym przede wszystkim osoby pochodzenia chińskiego.

Źródło: CNN

