Do ataku na jadący do Djibo konwój, który eskortowali żołnierze, doszło w rejonie miasta Gaskinde, w prowincji Soum na terytorium zaliczanym do Sahelu (południowe obrzeża Sahary) - podało w komunikacie wojsko.

Według źródeł w służbach bezpieczeństwa, ofiary śmiertelne to przeważnie żołnierze z eskorty.

Ofiar może być więcej

Wielu wojskowych zostało ciężko rannych. Źródła zastrzegły także, że bilans ofiar może się zmienić.

Był to już kolejny tego rodzaju atak dżihadystów powiązanych z Al Kaidą i tzw. Państwem Islamskim w rejonie Sahelu, w którym są oni bardzo aktywni.

Na początku września w Burkina Faso co najmniej 35 cywilów zginęło, a 37 zostało rannych, kiedy jadąca w konwoju z zaopatrzeniem dla stolicy kraju Wagadugu ciężarówka najechała na ładunek wybuchowy.

Zamachu dokonano na północy kraju w rejonie miast Dżibo i Burzanga - podobnie jak w poniedziałek, w którym - według władz - aktywni są dżihadyści powiązani z Al Kaidą i tzw. Państwem Islamskim.

Niespokojna Afryka Zachodnia

W ciągu 10 ostatnich lat aktywność dżihadystów w całej Afryce Zachodniej nasiliła się. Liczbę ofiar śmiertelnych dokonywanych przez nich ataków liczy się w tysiącach, a uchodźców na ponad milion, a według części źródeł około 2 mln osób zostało już zmuszonych do ucieczki z miejsca zamieszkania.

Dżihadyści często dokonują ataków na posterunki policji i wojskowe punkty kontrolne.

Sytuacji nie poprawia obecność sił pokojowych ONZ.