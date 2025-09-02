W skrócie Mieszkańcy Taorminy protestują przeciwko rozporządzeniu burmistrza, w którym nakazano wyrzucanie śmieci wyłącznie w nocy.

Skarżą się, że nocny obowiązek utrudnia życie i odbiera prawo do snu. Przepis dotyczy także osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi.

Burmistrz pozostaje nieugięty, argumentując konieczność utrzymania czystości ze względu na turystów.

Informując o rozporządzeniu burmistrza Cateno De Luki włoskie media podkreśliły, że "skazał mieszkańców na bezsenne noce".

W dokumencie włodarz podkreślił, że śmieci należy wyrzucać lub wystawiać przed domem do zabrania przez służby komunalne "ani minuty wcześniej, ani minuty później" niż w wyznaczonych godzinach.

Ten przepis ma obowiązywać przez siedem miesięcy w roku, kiedy do miasta przybywa najwięcej turystów. Za jego naruszenie grożą kary finansowe.

Taormina. Mieszkańcy chcą prawa do snu

W Taorminie, która jest jednym z głównych ośrodków turystycznych na Sycylii, nasilają się protesty ludności - podała telewizja La7.

W reakcji na decyzję burmistrza powołano komitet pod nazwą Prawo Do Snu. Jego inicjator Vincenzo Rao powiedział w telewizji: - Prosimy o poszanowanie naszego prawa do snu; to kwestia zdrowia i spokojnego życia.

- To rozporządzenie obliguje nas do tego, by budzić się w środku nocy. Czegoś takiego nie ma nigdzie indziej we Włoszech - zauważył jeden z działaczy komitetu Maurizio Andreano.

Taormina. Nocne wyrzucanie śmieci. Ludzie się buntują, żądają zmian

Członkowie komitetu podkreślili, że obowiązek nocnego wyrzucania śmieci dotyczy też osób starszych i tych, które mają małe dzieci.

- Nie wybraliśmy komendanta, ale burmistrza - dodał radny Luca Manuli. Zapowiedział, że grupa deputowanych do rady miejskiej będzie domagać się rozszerzenia godzin, w których można wyrzucać śmieci.

Media odnotowały, że burmistrz nie zamierza zmienić swojej decyzji i argumentuje: - Cały świat przyjeżdża do Taorminy, która nie może prezentować się jako brudne miasto.

