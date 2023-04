Personel pracujący dla Kamali Harris buntuje się z powodu słabej jakości obiadów w Air Force Two, samolocie wiceprezydenta - informuje Politico. Urzędnicy nie kryją oburzenia, podczas gdy współpracownicy prezydenta Joe Bidena mają na pokładzie swojej maszyny ekskluzywne dania i zimne piwo.

Zdjęcie