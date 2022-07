Bundestag poparł przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO

Minister podkreśliła też, że rosyjski prezydent Władimir Putin swoją agresją na Ukrainę osiągnął jak dotąd dokładnie odwrotność tego, czego faktycznie chciał. "Zachód, którym tak gardzi, staje się silniejszy, a nie słabszy".



Po Bundestagu jeszcze Bundesrat (Rada Federalna) musi zatwierdzić przystąpienie do NATO Finlandii i Szwecji.

Decyzja polskiego Sejmu

W czwartek podobną decyzję podjął Sejm RP. Za przyłączeniem Szwecji do NATO głosowało 442 posłów. 18 parlamentarzystów nie brało udziału w głosowaniu. Nikt nie był przeciw.

Inaczej sprawa ma się z głosowaniem nad akcesją Republiki Finlandii. Za jej przyjęciem głos oddało 440 posłów. Pojawił się też głos przeciw oraz jeden wstrzymujący się - oba z Konfederacji.

Przeciwko przyłączeniu Finlandii do NATO głosował poseł Robert Winnicki, z kolei Grzegorz Braun wstrzymał się od głosu. Winnicki tłumaczył później, że w jego przypadku doszło do pomyłki.

Szwecja i Finlandia a akcesja do NATO

Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30 członków NATO, każde państwo członkowskie Sojuszu musi wyrazić na to zgodę. W Polsce taka zgoda na ratyfikację w formie ustawy uchwalana jest w Sejmie zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Następnie ustawa trafia pod obrady Senatu, a potem do prezydenta. Po jej podpisaniu przez prezydenta i wejściu w życie, prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji nowych członków Sojuszu.

Przyjęcie nowych członków do NATO jest regulowane przez artykuł 10. Traktatu Północnoatlantyckiego - podpisanego 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie dokumentu stanowiącego podstawę Sojuszu. Traktat został przyjęty przez 12 państw założycielskich NATO. Z czasem ratyfikowało go 18 kolejnych krajów, które przystąpiły tym samym do Sojuszu.