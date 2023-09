Bułgaria i Rumunia w strefie Schengen. Szefowa KE zapowiada

- Bułgaria i Rumunia dowiodły, że ich miejsce jest w naszej strefie Schengen, nie zwlekajmy dłużej, pozwólmy im do niej przystąpić - zapowiedziała w środę Ursula von der Leyen w Strasburgu.

Chwilę wcześniej przewodnicząca KE mówiła o wzmocnieniu granic, dodając także, że "pragnie szczególnie podziękować Bułgarii i Rumunii za to, że przejęły wiodącą rolę, prezentując najlepsze dobre praktyki w dziedzinie azylu i powrotów".

Ursula von der Leyen o migracji

Przewodnicząca KE podczas orędzia mówiła także m.in. o migracji, przekazując, że "zawsze była przekonana, że trzeba nią zarządzać". - Wymaga to wytrwałości i cierpliwej pracy z kluczowymi partnerami, i wymaga jedności w Unii Europejskiej.

"Nasze wsparcie dla Ukrainy będzie trwać"

Von der Leyen odniosła się także do kwestii Ukrainy. - Od początku wojny cztery miliony Ukraińców znalazło schronienie w naszej Unii. I chcę im powiedzieć, że są teraz tak samo mile widziani, jak w tych fatalnych pierwszych tygodniach. Zapewniliśmy im dostęp do mieszkań, opieki zdrowotnej, rynku pracy i nie tylko - powiedziała.

Jak dalej wyjaśniła, "patrzymy też dalej w przyszłość". - Dlatego też zaproponowaliśmy dodatkowe 50 mld euro w ciągu czterech lat na inwestycje i reformy. Pomoże to budować przyszłość Ukrainy, aby odbudować nowoczesny i dobrze prosperujący kraj. Ta Izba powiedziała to głośno: Przyszłość Ukrainy jest w naszej Unii. Przyszłość Bałkanów Zachodnich jest w naszej Unii. Przyszłość Mołdawii jest w naszej Unii - mówiła von der Leyen, dodając, że "wie, jak ważna jest perspektywa akcesji do UE dla tak wielu ludzi w Gruzji".