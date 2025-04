Do grona faworytów należy kardynał Pietro Parolin, według bukmacherów ma on największe szanse na objęcie papieskiego urzędu.

- Zakłady na nowego papieża to przede wszystkim narzędzie promocji firm bukmacherskich. Medialny, głośny temat, który przyciąga uwagę. Dokładnie o to chodzi. To sposób, by mówiło się o bukmacherze, nie o Kościele - mówi w rozmowie z Interią ekspert finansowy Karol Słobodzian.