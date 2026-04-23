W skrócie Litewski parlament zatwierdził utworzenie poligonu wojskowego Kapčiamiestis w przesmyku suwalskim, około 10 km od granicy z Polską.

Poligon ma powstać do 2028 roku na terenie prawie 15 tys. hektarów.

Obiekt ma służyć ćwiczeniom do 4 tys. żołnierzy oraz kontyngentowi niemieckiemu na Litwie, który w 2027 roku ma liczyć 5 tys. żołnierzy.

Poligon ma zostać utworzony w regionie miasta Kopciowo położonego około 10 km na wschód od granicy z Polską.

W czwartek litewski parlament zdecydował, że wypłata rekompensat właścicielom gruntów ma się zakończyć w połowie 2027 roku, a w 2028 roku na poligonie Kapčiamiestis przeprowadzone mają zostać pierwsze ćwiczenia.

"Rozpoczęcie ćwiczeń wojskowych zaplanowano na 2028 rok, a do 2030 roku mają zostać zainstalowane strzelnice. Obiekt będzie miejscem ćwiczeń wielkości brygady, liczącej od 3500 do 4000 żołnierzy, głównie na potrzeby sił litewskich" - podała stacja LTR.

Poligon będzie umiejscowiony w przesmyku suwalskim - wąskim pasie litewskiej ziemi dzielącej obwód królewiecki i Białoruś, która ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa NATO.

Powierzchnia poligonu ma wynieść blisko 15 tys. hektarów, Litwa w celu uruchomienia prac będzie musiała wywłaszczyć właścicieli blisko 2 tys. prywatnych działek.

Choć z poligonu korzystać będzie przede wszystkim litewskie wojsko, to minister obrony Litwy nie ukrywa, że przedsięwzięcie będzie także kluczowe dla budowanego na Litwie kontyngentu niemieckiego.

W ramach wysuniętej obecności NATO Bundeswehra wystawi na Litwie 45. brygadę pancerną, która docelowo do 2027 roku ma liczyć 4800 żołnierzy. Aktualnie na Litwie stacjonuje około 500 niemieckich żołnierzy.

Przeciwko utworzeniu poligonu protestowało w czwartek przed budynkiem litewskiego parlamentu około stu osób. Według nich budowa poligonu doprowadzi do zniszczenia lasów.

Źródło: LRT

