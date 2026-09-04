W skrócie Na stronie internetowej Białego Domu pojawiły się gry powiązane z prezydenturą Donalda Trumpa i jego administracją.

Wśród dostępnych gier są między innymi Flappy Bill, Build the Wall, Rio Run, Supply Line oraz Trump Savings Tycoon.

Reakcje Amerykanów na pojawienie się gier były mieszane; część publikowała swoje wyniki w mediach społecznościowych, inni krytykowali administrację za zajmowanie się grami zamiast rozwiązywać aktualne problemy.

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Na stronie internetowej Białego Domu w czwartek pojawiła się nowa zakładka, w której użytkownicy mogą zagrać w gry związane z prezydenturą Donalda Trumpa i działaniami jego administracji.

Pierwsza z gier nosi nazwę Flappy Bill. Użytkownicy muszą w niej lecieć orłem trzymającym ustawę przez National Mall w Waszyngtonie.

Druga gra nosi tytuł "Build the Wall" ("Zbuduj mur" - pol.). Wzorowana jest ona na popularnej grze Tetris i polega na budowaniu muru na południowej granicy USA tak, by blokować próbujących się przez nią przedrzeć zombie.

Trzecia gra nosi tytuł "Rio Run". Ta gra wzorowana jest na grze Snake. Polega na chodzeniu białym funkcjonariuszem amerykańskich służb wzdłuż rzeki Rio Grande na granicy z Meksykiem i deportowanie migrantów o ciemniejszej skórze. W momencie złapania migranta, zostaje on ubrany w pomarańczowy więzienny strój i zaczyna podążać za graczem. Celem gry jest dokonanie jak największej liczby deportacji.

Biały Dom prezentuje gry. "Kultura zabawy i zwycięstwa"

Czwarta gra to "Supply line" czyli "Linia zaopatrzeniowa". Użytkownik jest w niej czarnoskórym bokserem stojącym przed linią zaopatrzeniową, którą jadą produkty żywnościowe mające trafić jako posiłki do szkół. Celem gracza jest przepuszczanie zdrowych produktów, takich jak jabłka, marchewki, brokuły czy grzyby oraz zrzucanie ciosem bokserskim produktów ze sztucznymi barwnikami, czy konserwantami. Gra ta ma reprezentować program Uczyńmy Amerykę Ponownie Zdrową (Make America Healthy Again - red.).

Ostatnia, piąta gra nosi nazwę Trump Savings Tycoon ("Potentat oszczędności Trumpa" - pol.). Polega na łapaniu do siatki na motyle przelatujących pieniędzy i diamentów, które lądują na Kontach Trumpa dla dzieci.

Biały Dom zapowiedział również, że niedługo opublikowane zostaną kolejne gry. "To próba zobrazowania różnicy między kulturą zabawy i zwycięstwa, a mroczną, socjalistyczną wizją Ameryki, jaką proponują demokraci" - skomentował przedstawiciel Białego Domu w rozmowie z CNN.

Gry spotkały się z mieszanymi reakcjami Amerykanów. Część ludzi zaczęła publikować w mediach społecznościowych osiągane wyniki. Inni skrytykowali administrację za zajmowanie się tworzeniem gier komputerowych, zamiast rozwiązaniem konfliktu z Iranem czy walką z rosnącymi kosztami życia.



