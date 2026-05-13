W skrócie Rząd Węgier wezwał rosyjskiego ambasadora po zmasowanym ataku dronów na Zakarpacie, gdzie mieszka ponad 100 tysięcy Węgrów.

Dron uderzył m.in. w stację transformatorową w pobliżu miasta Swalawa, a alarmy powietrzne ogłoszono w trzech zachodnich obwodach Ukrainy.

Rosyjskie ataki były skierowane głównie przeciwko infrastrukturze kolejowej i energetycznej, a liczba odnotowanych rosyjskich dronów przekroczyła 750.

- Węgierski rząd z pełną stanowczością potępia rosyjski atak na Zakarpacie - powiedział Magyar po pierwszym posiedzeniu swojego rządu.

W ocenie premiera środowy nalot Rosji był najpoważniejszym atakiem na Zakarpacie od początku pełnoskalowej wojny - przekazał portal Telex.

Wcześniej atak potępiła minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban. Dodała, że węgierskie władze pozostają w kontakcie z konsulem generalnym Węgier w Ukrainie.

Węgry wezwały ambasadora Rosji. Chodzi o atak na Zakarpacie

Minister Orban poinformowała, że dron uderzył w stację transformatorową w pobliżu miasta Swalawa na Zakarpaciu. Węgierskie media podały, że rosyjskie drony dotarły również do okolic Mukaczewa i Użhorodu.

Na Zakarpaciu żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.

Rosja prowadzi zmasowany atak, skierowany przede wszystkim przeciwko zachodniej Ukrainie. W wyniku uderzenia w obwodzie rowieńskim zginęły co najmniej trzy osoby. Alarm powietrzny ogłoszono też w trzech zachodnich obwodach: wołyńskim, lwowskim i zakarpackim.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak Rosjan na zachodzie

Głównym celem rosyjskich dronów stała się ukraińska infrastruktura kolejowa oraz energetyczna.

"Wróg umyślnie atakuje infrastrukturę cywilną, dzielnice mieszkaniowe i logistykę. Jednym z kluczowych celów ataków były ukraińskie koleje. W obiekty kolejowe na zachodzie, północy i w centrum Ukrainy uderzono 23 razy" - oświadczył wicepremier Ołeksij Kułeba.

Do godz. 17.30 czasu polskiego ukraińska armia odnotowała ponad 750 rosyjskich bezzałogowców, które znalazły się na terytorium Ukrainy. Eksperci i politycy ostrzegają, że rosyjski atak prawdopodobnie będzie kontynuowany także w nocy.

