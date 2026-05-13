Wojna w Ukrainie
Budapeszt oburzony po rosyjskim ataku. Wezwali ambasadora

Dorota Hilger

Aktualizacja

Ambasador Rosji w Budapeszcie został wezwany do MSZ - przekazał premier Węgier Peter Magyar. Decyzja ma związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów na położone na zachodzie Ukrainy Zakarpacie. W regionie tym żyje wielotysięczna mniejszość węgierska.

Peter Magyar i Anita Orban
Węgry - Rosja. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ. Chodzi o atak na Ukrainę. Na zdj. Peter Magyar i Anita Orban

W skrócie

  • Rząd Węgier wezwał rosyjskiego ambasadora po zmasowanym ataku dronów na Zakarpacie, gdzie mieszka ponad 100 tysięcy Węgrów.
  • Dron uderzył m.in. w stację transformatorową w pobliżu miasta Swalawa, a alarmy powietrzne ogłoszono w trzech zachodnich obwodach Ukrainy.
  • Rosyjskie ataki były skierowane głównie przeciwko infrastrukturze kolejowej i energetycznej, a liczba odnotowanych rosyjskich dronów przekroczyła 750.
- Węgierski rząd z pełną stanowczością potępia rosyjski atak na Zakarpacie - powiedział Magyar po pierwszym posiedzeniu swojego rządu.

W ocenie premiera środowy nalot Rosji był najpoważniejszym atakiem na Zakarpacie od początku pełnoskalowej wojny - przekazał portal Telex.

Wcześniej atak potępiła minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban. Dodała, że węgierskie władze pozostają w kontakcie z konsulem generalnym Węgier w Ukrainie.

Węgry wezwały ambasadora Rosji. Chodzi o atak na Zakarpacie

Minister Orban poinformowała, że dron uderzył w stację transformatorową w pobliżu miasta Swalawa na Zakarpaciu. Węgierskie media podały, że rosyjskie drony dotarły również do okolic Mukaczewa i Użhorodu.

Na Zakarpaciu żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.

Rosja prowadzi zmasowany atak, skierowany przede wszystkim przeciwko zachodniej Ukrainie. W wyniku uderzenia w obwodzie rowieńskim zginęły co najmniej trzy osoby. Alarm powietrzny ogłoszono też w trzech zachodnich obwodach: wołyńskim, lwowskim i zakarpackim.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak Rosjan na zachodzie

Głównym celem rosyjskich dronów stała się ukraińska infrastruktura kolejowa oraz energetyczna. 

"Wróg umyślnie atakuje infrastrukturę cywilną, dzielnice mieszkaniowe i logistykę. Jednym z kluczowych celów ataków były ukraińskie koleje. W obiekty kolejowe na zachodzie, północy i w centrum Ukrainy uderzono 23 razy" - oświadczył wicepremier Ołeksij Kułeba.

Do godz. 17.30 czasu polskiego ukraińska armia odnotowała ponad 750 rosyjskich bezzałogowców, które znalazły się na terytorium Ukrainy. Eksperci i politycy ostrzegają, że rosyjski atak prawdopodobnie będzie kontynuowany także w nocy.

