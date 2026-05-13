Budapeszt oburzony po rosyjskim ataku. Wezwali ambasadora
Ambasador Rosji w Budapeszcie został wezwany do MSZ - przekazał premier Węgier Peter Magyar. Decyzja ma związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów na położone na zachodzie Ukrainy Zakarpacie. W regionie tym żyje wielotysięczna mniejszość węgierska.
W skrócie
- Rząd Węgier wezwał rosyjskiego ambasadora po zmasowanym ataku dronów na Zakarpacie, gdzie mieszka ponad 100 tysięcy Węgrów.
- Dron uderzył m.in. w stację transformatorową w pobliżu miasta Swalawa, a alarmy powietrzne ogłoszono w trzech zachodnich obwodach Ukrainy.
- Rosyjskie ataki były skierowane głównie przeciwko infrastrukturze kolejowej i energetycznej, a liczba odnotowanych rosyjskich dronów przekroczyła 750.
- Węgierski rząd z pełną stanowczością potępia rosyjski atak na Zakarpacie - powiedział Magyar po pierwszym posiedzeniu swojego rządu.
W ocenie premiera środowy nalot Rosji był najpoważniejszym atakiem na Zakarpacie od początku pełnoskalowej wojny - przekazał portal Telex.
Wcześniej atak potępiła minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban. Dodała, że węgierskie władze pozostają w kontakcie z konsulem generalnym Węgier w Ukrainie.
Węgry wezwały ambasadora Rosji. Chodzi o atak na Zakarpacie
Minister Orban poinformowała, że dron uderzył w stację transformatorową w pobliżu miasta Swalawa na Zakarpaciu. Węgierskie media podały, że rosyjskie drony dotarły również do okolic Mukaczewa i Użhorodu.
Na Zakarpaciu żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.
Rosja prowadzi zmasowany atak, skierowany przede wszystkim przeciwko zachodniej Ukrainie. W wyniku uderzenia w obwodzie rowieńskim zginęły co najmniej trzy osoby. Alarm powietrzny ogłoszono też w trzech zachodnich obwodach: wołyńskim, lwowskim i zakarpackim.
Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak Rosjan na zachodzie
Głównym celem rosyjskich dronów stała się ukraińska infrastruktura kolejowa oraz energetyczna.
"Wróg umyślnie atakuje infrastrukturę cywilną, dzielnice mieszkaniowe i logistykę. Jednym z kluczowych celów ataków były ukraińskie koleje. W obiekty kolejowe na zachodzie, północy i w centrum Ukrainy uderzono 23 razy" - oświadczył wicepremier Ołeksij Kułeba.
Do godz. 17.30 czasu polskiego ukraińska armia odnotowała ponad 750 rosyjskich bezzałogowców, które znalazły się na terytorium Ukrainy. Eksperci i politycy ostrzegają, że rosyjski atak prawdopodobnie będzie kontynuowany także w nocy.