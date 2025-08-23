Jak stwierdził Peter Szijjarto, Ukraińcy liczą na to, że Węgry ustąpią pod presją Zachodu i że będą mogli wkroczyć na ścieżkę integracji z UE "bez konieczności uchylania antywęgierskich ustaw". - Skoro UE potrafiła przekonać Kijów do zmian w ustawodawstwie dotyczących korupcji, równie łatwo byłoby im przekonać ich do wycofania restrykcji dotyczących praw mniejszości - powiedział szef MSZ Węgier.

Węgry chcą zwiększenia presji na Ukrainę. "Liczymy na Unię Europejską"

Według Szijjarto ukraińska dyplomacja "bierze Węgrów za głupców". Przypomniał, iż podczas kilku spotkań - z przedstawicielami władz na Ukrainie - poruszał problem ograniczania praw językowych Węgrów zakarpackich, ale jego rozmówcy zawsze zachowywali się tak, jakby słyszeli o tym problemie po raz pierwszy.

Zauważył dodatkowo, że stosunki ukraińsko-węgierskie pogorszyły się nie wraz z wybuchem wojny, ale znacznie wcześniej, po uchwaleniu ustawy językowej.

Budapeszt twierdzi, że przyjęta w 2017 roku przez ukraiński parlament ustawa uderza w prawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, gdyż ogranicza prawo do nauczania w języku ojczystym. Na Zakarpaciu żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.

Negocjacje akcesyjne UE z Ukrainą zostały formalnie rozpoczęte w czerwcu zeszłego roku. Rząd w Budapeszcie, powołując się na sytuację mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, blokuje jednak otwarcie pierwszego tzw. klastra negocjacyjnego, które wymaga jednomyślności wszystkich państw członkowskich.

