Budapeszt chce unijnej presji na Ukrainę. "Biorą Węgrów za głupców"

Aleksandra Czurczak

Władze Ukrainy liczą na to, że Węgry ugną się pod presją Unii Europejskiej - ocenił w piątek minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, cytowany przez tygodnik "Mandiner". Dodał jednak, że to Budapeszt liczy na wywarcie presji na Kijów w sprawie mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.

Sprawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Budapeszt chce większej presji
Sprawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Budapeszt chce większej presji

Jak stwierdził Peter Szijjarto, Ukraińcy liczą na to, że Węgry ustąpią pod presją Zachodu i że będą mogli wkroczyć na ścieżkę integracji z UE "bez konieczności uchylania antywęgierskich ustaw". - Skoro UE potrafiła przekonać Kijów do zmian w ustawodawstwie dotyczących korupcji, równie łatwo byłoby im przekonać ich do wycofania restrykcji dotyczących praw mniejszości - powiedział szef MSZ Węgier.

    Węgry chcą zwiększenia presji na Ukrainę. "Liczymy na Unię Europejską"

    Według Szijjarto ukraińska dyplomacja "bierze Węgrów za głupców". Przypomniał, iż podczas kilku spotkań - z przedstawicielami władz na Ukrainie - poruszał problem ograniczania praw językowych Węgrów zakarpackich, ale jego rozmówcy zawsze zachowywali się tak, jakby słyszeli o tym problemie po raz pierwszy.

    Zauważył dodatkowo, że stosunki ukraińsko-węgierskie pogorszyły się nie wraz z wybuchem wojny, ale znacznie wcześniej, po uchwaleniu ustawy językowej.

      Budapeszt twierdzi, że przyjęta w 2017 roku przez ukraiński parlament ustawa uderza w prawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, gdyż ogranicza prawo do nauczania w języku ojczystym. Na Zakarpaciu żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.

      Negocjacje akcesyjne UE z Ukrainą zostały formalnie rozpoczęte w czerwcu zeszłego roku. Rząd w Budapeszcie, powołując się na sytuację mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, blokuje jednak otwarcie pierwszego tzw. klastra negocjacyjnego, które wymaga jednomyślności wszystkich państw członkowskich.

