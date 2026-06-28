Budanow wtóruje Zełenskiemu ws. bohaterów Ukrainy. "Nikt i nigdy więcej"

W skrócie Kyryło Budanow poparł decyzję Wołodymyra Zełenskiego o utworzeniu Ukraińskiego Panteonu Narodowego i podkreślił, że Ukraińcy będą sami decydować o swoich bohaterach.

Politycy PiS, w tym Patryk Jaki, Jan Kanthak i Paweł Szrot, skrytykowali inicjatywę oraz odniesienia do UPA jako bohaterów.

Projekt ustawy o Ukraińskim Panteonie Narodowym oraz wcześniejsze decyzje dotyczące uhonorowania UPA wzbudziły szeroką dyskusję w Polsce.

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Budanow zaznaczył, że Ukraińcy sami będą decydować o swojej historii, bohaterach i świętach państwowych. Jednocześnie wyraził pełne poparcie dla projektu ustawy wniesionego przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Rady Najwyższej.

Ukraina. Kyryło Budanow poparł decyzję Wołodymyra Zełenskiego

"Nikt i nigdy więcej nie będzie dyktował Ukraińcom, których bohaterów czcić, które święta obchodzić czy jaką historię studiować. O to prawo wolności własnego wyboru i narodowej niezależności nasi przodkowie walczyli przez setki lat i właśnie o to dziś przelewają krew nasi wojownicy" - napisał.

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"My, nasze dzieci i wszystkie przyszłe pokolenia musimy jasno wiedzieć i szanować tych, którzy poświęcili swoje życie walce o Ukrainę. Jest to szczególnie ważne dziś, gdy toczymy wojnę o wolność Ukrainy" - dodał.

Jak przypomniał, prezydent Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej projekt ustawy "O Ukraińskim Panteonie Narodowym". "To zdecydowany i bardzo potrzebny krok w kierunku przywrócenia historycznej sprawiedliwości, konsolidacji naszego społeczeństwa oraz zbudowania fundamentów pamięci dla przyszłych pokoleń. Dokument ten jest świadectwem dojrzałości naszego państwa" - wskazał.

"Jestem przekonany, że ukraiński parlament rozumie znaczenie tej inicjatywy i jak najszybciej rozpatrzy oraz uchwali ten projekt ustawy" - napisał Budanow.

Spór Polski z Ukrainą. Politycy PiS odpowiadają na wpis Budanowa

Na wpis szefa gabinetu prezydenta Ukrainy zareagował europoseł PiS Patryk Jaki.

"I nikt nie chce tego robić. Nie bierze się jednak na sztandar ludobójców z UPA - psychopatów, którzy małe dzieci nabijali na widły, ludzi zdegenerowanych do szpiku kości. Jeśli oni mają być wzorem dla Waszej armii - to nikt nie będzie już finansował takiej grupy. To jest mniej więcej tak samo, jakby Niemcy teraz szli do Europy z Hitlerem na sztandarach" - napisał.

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"Przez Waszą głupotę w tej sprawie korki od szampanów strzelają w Moskwie. Macie innych bohaterów. Jeszcze nie jest za późno na refleksję" - napisał europoseł PiS.

Do sprawy odniósł się również poseł PiS Jan Kanthak. "Widać, że mentalnie i nie tylko chcecie być w objęciach Rosjan. Wasz wybór" - wskazał.

Głos zabrał także poseł PiS Paweł Szrot. "Dopóki ci bohaterowie walczyli z wojownikami, żołnierzami i politykami, to rozumiem. W momencie kiedy zabierają się za cywilów, kobiety i dzieci, przekraczają granicę. Mówię to jako osoba, która realnie w jakimś stopniu pomogła Ukrainie powstrzymać rosyjską agresję".

Wołodymyr Zełenski chce utworzyć Ukraiński Panteon Narodowy

Przypomnijmy, że w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o skierowaniu do Rady Najwyższej projektu ustawy dotyczącej utworzenia Ukraińskiego Panteonu Narodowego. Podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy oświadczył również, że "nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować".

Projekt wywołał szeroką dyskusję w Polsce. Krytyczne stanowisko zajęła część polityków i komentatorów, którzy odnieśli się zarówno do samej inicjatywy, jak i wcześniejszej decyzji o nadaniu 10. Korpusowi Armijnemu Sił Zbrojnych Ukrainy honorowego imienia "Bohaterów UPA".





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