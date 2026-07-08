Radosław Sikorski skomentował w środę niedawne słowa szefa Biura Prezydenta Ukrainy Kyryła Budanowa.

- Rozmawiałem i o tej wypowiedzi wczoraj z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy (Andrijem Sybihą). Wydaje mi się, że lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła - podkreślił szef polskiego MSZ.

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Również w środę Sybiha podkreślił, że Ukraina "jest gotowa i zainteresowana budowaniem równoprawnych, strategicznych i korzystnych dla obu stron stosunków" - przekazała agencja Interfax-Ukraina.

- Powinniśmy dalej działać i wykorzystać maksymalnie instrumenty dyplomatyczne, aby doprowadzić nasze relacje do poziomu, na jaki zasługują oba nasze narody - powiedział szef MSZ Kijowa ws. ostatnich napięć między Polską i Ukrainą. Sybiha podkreślił także, że "kanały dyplomatyczne pozostają otwarte".

Szef MSZ skomentował słowa Budanowa. "Lepiej tonować emocje"

- Polska przygotowuje całą serię niedojrzałych kroków eskalacyjnych w relacjach z Ukrainą - stwierdził Budanow we wtorkowej rozmowie z RBC-Ukraina.

Budanow zapewnił również, że Kijów nie zaakceptuje ultimatum od nikogo. - Ostatnim podmiotem, który próbował nam je postawić była Federacja Rosyjska, która, bez urazy dla Polski, jest trochę od niej silniejsza - mówił urzędnik.

Pytany, czy strona ukraińska może zrobić coś, by poprawić sytuację, Budanow przekazał, że Kijów nie będzie podejmować pochopnych decyzji i zareaguje dopiero wtedy, gdy Polska wykona konkretny ruch. - Nikt nie będzie siedział w milczeniu - mówił.

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Dzień ten obchodzony jest w rocznicę tzw. krwawej niedzieli 11 lipca 1943 r., gdy w ok. 100 miejscowościach na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej.

Zdaniem Budanowa "punkt wrzenia" między naszymi państwami ma zostać osiągnięty właśnie w sobotnią rocznicę tragedii.

W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy Bohaterów UPA. W ocenie Budanowa reakcja Polaków i następne kroki eskalacyjne byłyby "niedojrzałe".





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