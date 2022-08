"Działania Wielkiej Brytanii zagrażają francuskiemu wybrzeżu" - alarmują francuscy eurodeputowani należący do prounijnej partii En Marche Emmanuela Macrona.

Chodzi o zrzut ścieków do kanału La Manche i Morza Północnego. Brytyjczycy wydali wcześniej ostrzeżenia o zanieczyszczeniu dla prawie 50 plaż po tym, jak ulewne deszcze spowodowały konieczność wspomnianego zrzutu.

Eurodeputowani proszą KE o interwencję

Zdaniem francuskich eurodeputowanych, Wielka Brytania zaniedbuje przepisy środowiskowe w tym zakresie odkąd opuściła szeregi Unii Europejskiej i zdecydowała się na brexit. W piśmie do Komisji Europejskiej eurodeputowani wzywają, by podjęte zostały działania prawne lub polityczne, które zdyscyplinują Brytyjczyków. Francuzi obawiają się o kąpieliska na francuskim wybrzeżu, a także morską bioróżnorodność, rybołówstwo i hodowlę skorupiaków.

Eurodeputowani przypominają, że choć Wlk. Brytania wyszła z Unii, to nadal jest sygnatariuszem konwencji, które zobowiązują ją do ochrony wspólnych wód. Politycy argumentują również, że wyjście z UE nie może oznaczać narażania na szwank postępu w zakresie standardów jakości wody, który udało się osiągnąć w ciągu ostatnich 20 lat.

Oskarżenia odrzucają jednak sami Brytyjczycy. Wskazują, że system kanalizacyjny jest zaprojektowany w ten sposób, by w razie ulew nie doprowadzać do zalewania ulic, a wspomagać się dodatkowym zrzutem do morza. Jak jednak wskazano, trwają inwestycje, które mają na celu zajęcie się tym problemem w długofalowej perspektywie.