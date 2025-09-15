Wielka Brytania wysłała myśliwce Eurofighter Typhoon do Polski - poinformował premier Keir Starmer w wywiadzie dla stacji Channel 4.

Jak podkreślił, zapewni to "dodatkową obronę powietrzną nad Polską".

"To jest właściwe działanie. Błędnym byłoby ignorowanie tej narastającej agresji ze strony Putina, ze strony Rosji" - podkreślił brytyjski premier.

Brytyjskie myśliwce w drodze do Polski. Odpowiedź na atak rosyjskich dronów

W wywiadzie z Channel 4 Keir Starmer stwierdził, że atak rosyjskich dronów na polską przestrzeń powietrzną "nie był przypadkiem".

- Zaledwie kilka tygodni temu doszło do zbombardowania British Council w Kijowie, ataku na ambasadę UE oraz bezpośrednich uderzeń w siedzibę Rady Ministrów w samym Kijowie - wskazał Starmer.

- To oczywiste, że Rosjanie eskalują agresję. Bardzo ważne jest, abyśmy wraz z sojusznikami z NATO odpowiednio na to reagowali - i właśnie to dziś robimy - zaznaczył.

Z kolei brytyjski minister obrony John Healey oświadczył, że "Wielka Brytania jest w pełni zaangażowana w udział w misji 'Wschodnia Straż', o czym świadczy zwiększenie naszej obecności wojskowej na wschodniej flance NATO".

Wkrótce więcej informacji.

"Wydarzenia": Dziki problem w Bielsku-Białej. "Sąsiadka bała się przejść" Polsat News