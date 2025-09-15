Brytyjskie myśliwce w drodze do Polski. Jest potwierdzenie
Myśliwce Eurofighter Typhoon będą prowadzić misje obrony powietrznej nad Polską w ramach misji NATO "Wschodnia Straż" - podaje agencja Reutera. "To jest właściwe działanie. Błędnym byłoby ignorowanie tej narastającej agresji ze strony Putina, ze strony Rosji" - podkreślił w wywiadzie premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.
Wielka Brytania wysłała myśliwce Eurofighter Typhoon do Polski - poinformował premier Keir Starmer w wywiadzie dla stacji Channel 4.
Jak podkreślił, zapewni to "dodatkową obronę powietrzną nad Polską".
"To jest właściwe działanie. Błędnym byłoby ignorowanie tej narastającej agresji ze strony Putina, ze strony Rosji" - podkreślił brytyjski premier.
Brytyjskie myśliwce w drodze do Polski. Odpowiedź na atak rosyjskich dronów
W wywiadzie z Channel 4 Keir Starmer stwierdził, że atak rosyjskich dronów na polską przestrzeń powietrzną "nie był przypadkiem".
- Zaledwie kilka tygodni temu doszło do zbombardowania British Council w Kijowie, ataku na ambasadę UE oraz bezpośrednich uderzeń w siedzibę Rady Ministrów w samym Kijowie - wskazał Starmer.
- To oczywiste, że Rosjanie eskalują agresję. Bardzo ważne jest, abyśmy wraz z sojusznikami z NATO odpowiednio na to reagowali - i właśnie to dziś robimy - zaznaczył.
Z kolei brytyjski minister obrony John Healey oświadczył, że "Wielka Brytania jest w pełni zaangażowana w udział w misji 'Wschodnia Straż', o czym świadczy zwiększenie naszej obecności wojskowej na wschodniej flance NATO".
Wkrótce więcej informacji.