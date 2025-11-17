Brytyjskie media ujawniają plany Trumpa. Chodzi o azyl polityczny
Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozważa udzielenie azylu politycznego Brytyjczykom, którzy krytykują politykę imigracyjną, sprzeciwiają się aborcji lub aktywnie kontestują kwestie płci - podał dziennik "Telegraph", powołując się na urzędników Białego Domu. Eksperci podkreślają, że decyzja ta może być odebrana jako ingerencja w wewnętrzne sprawy Wielkiej Brytanii i wywołać transatlantyckie napięcia.
W skrócie
Źródło, na które powołuje się gazeta, określiło plan jako "poważny". "Telegraph" ujawnił w niedzielę, że przyznanie statusu uchodźcy politycznego dotyczyłoby m.in. aktywistów kontestujących kwestie płci biologicznej i kulturowej, osób krytykujących politykę proimigracyjną oraz sprzeciwiających się aborcji.
Media: Trump chce ingerować w sprawy Wielkiej Brytanii
"Interwencja ta jest kolejnym sygnałem gotowości prezydenta Trumpa do ingerencji w wewnętrzne sprawy Wielkiej Brytanii w obliczu rosnących transatlantyckich obaw dotyczących ochrony wolności słowa" - oceniła redakcja.
Przypomniano, że w styczniu po objęciu urzędu Trump wstrzymał przyjmowanie przez USA niemal wszystkich uchodźców, lecz stworzył precedens w sprawach azylu politycznego, przyznając status uchodźcy Afrykanerom, twierdzącym, że w RPA doświadczają dyskryminacji rasowej.
W październiku pojawiła się informacja, że amerykański przywódca może zaoferować azyl polityczny Europejczykom sprzeciwiającym się imigracji oraz osobom prześladowanym za wyrażanie poparcia dla populistycznych partii politycznych.