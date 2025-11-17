W skrócie Administracja Donalda Trumpa rozważa udzielenie azylu politycznego Brytyjczykom prześladowanym za poglądy, szczególnie przeciwnikom aborcji oraz osobom kontestującym politykę imigracyjną.

Plany te są postrzegane przez brytyjskie media jako ingerencja USA w sprawy wewnętrzne Wielkiej Brytanii, wywołując dyskusję o wolności słowa i relacjach transatlantyckich.

To nie pierwszy przypadek tego typu działań - wcześniej podobny azyl zaoferowano Afrykanerom z RPA, a plany dotyczą również Europejczyków krytykujących imigrację i popierających partie populistyczne.

Źródło, na które powołuje się gazeta, określiło plan jako "poważny". "Telegraph" ujawnił w niedzielę, że przyznanie statusu uchodźcy politycznego dotyczyłoby m.in. aktywistów kontestujących kwestie płci biologicznej i kulturowej, osób krytykujących politykę proimigracyjną oraz sprzeciwiających się aborcji.

Media: Trump chce ingerować w sprawy Wielkiej Brytanii

"Interwencja ta jest kolejnym sygnałem gotowości prezydenta Trumpa do ingerencji w wewnętrzne sprawy Wielkiej Brytanii w obliczu rosnących transatlantyckich obaw dotyczących ochrony wolności słowa" - oceniła redakcja.

Przypomniano, że w styczniu po objęciu urzędu Trump wstrzymał przyjmowanie przez USA niemal wszystkich uchodźców, lecz stworzył precedens w sprawach azylu politycznego, przyznając status uchodźcy Afrykanerom, twierdzącym, że w RPA doświadczają dyskryminacji rasowej.

W październiku pojawiła się informacja, że amerykański przywódca może zaoferować azyl polityczny Europejczykom sprzeciwiającym się imigracji oraz osobom prześladowanym za wyrażanie poparcia dla populistycznych partii politycznych.

