Brytyjskie media o COP26. "Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre równiejsze"

Świat

Około 400 prywatnych odrzutowców wylądowało na lotnisku w Glasgow, przewożąc światowych przywódców i miliarderów. Podważyło to kluczowe przesłanie szczytu, że musimy zmniejszyć nasz ślad węglowy, aby osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku - komentuje brytyjski "The Telegraph". "Szybko stało się jasne, że mówiąc 'my', mają na myśli biednych ludzi, którzy muszą się poświęcić, aby 'zrównoważyć' nieprzerwane przyjemności globalnej elity" - czytamy w odniesieniu do przebiegu szczytu COP26.

Zdjęcie Joe Biden, którego autorka nazywa "Śpiącym Joe", podczas konferencji COP26 w Glasgow / PAP/EPA/ROBERT PERRY / PAP