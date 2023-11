Reakcja polskiego polityka związana jest z artykułem, który pojawił się na portalu "The New European" autorstwa Denisa MacShane'a . Były brytyjski minister stanu ds. Europy reprezentujący Partię Pracy opisywał w nim rosnące poparcie dla prawicowych ugrupowań politycznych w Europie.

"The New European". Artykuł uderza w PiS

" Opór Polaków wobec polityki PiS, skrajnej prawicy w stylu lat 30. ubiegłego wieku, jest mile widzianą wiadomością. W przyszłym roku przekonamy się, czy odnowiona Partia Pracy będzie w stanie zrobić to samo tutaj, w wielkiej Brytanii by rozpocząć powrót kraju po obecnej, katastrofalnej izolacji wynikającej z Brexitu " - dodał.

Artykuł oburzył PiS. Arkadiusz Mularczyk żąda zmian

Na platformie społecznościowej X zareagował wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk , który zażądał od brytyjskiej redakcji "The New European" wprowadzenia zmian w tekście.

"Niezwykle niepokojące jest to, jak były brytyjski minister pracy w Europie MacShane może w ten sposób zniesławiać Prawo i Sprawiedliwość oraz Polskę oraz to, że źródło medialne może pozwolić na publikację tych zniesławiających wypowiedzi. Prawo i Sprawiedliwość odrzuca te twierdzenia w możliwie najostrzejszy sposób. Wzywam 'The New European' do jak najszybszej zmiany tego tekstu. Tego typu stwierdzeń nie można pozostawiać bez sprzeciwu" - napisał.