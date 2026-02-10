Brytyjski premier reaguje na skandal. "Nigdy nie złożę mandatu"
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że nie poda się do dymisji mimo presji ze strony opozycji oraz niektórych posłów jego własnego ugrupowania. Szef brytyjskiego rządu mierzy się z kryzysem w związku z wyjściem na jaw nowych informacji o powiązaniach jednego z czołowych polityków Partii Pracy Petera Mandelsona z Jeffreyem Epsteinem.
W skrócie
- Keir Starmer zadeklarował, że nie złoży mandatu i poprowadzi Partię Pracy do następnych wyborów.
- Opozycja i część posłów Partii Pracy wzywa Starmera do dymisji, ale główni ministrowie jego gabinetu deklarują poparcie dla szefa rządu.
- Problemy Starmera mają związek z ujawnieniem nowych informacji o powiązaniach Petera Mandelsona z Jeffrey'em Epsteinem.
- Nigdy nie złożę mandatu, który dano mi, abym zmienił ten kraj - oznajmił Keir Starmer w domu kultury w południowej Anglii. - Nigdy nie porzucę ludzi, o których jestem zobowiązany walczyć, i nigdy nie porzucę kraju, który kocham - dodał.
W rozmowie z dziennikarzami Starmer zapowiedział też, że poprowadzi Partię Pracy do kolejnych wyborów parlamentarnych.
- Żyjemy w świecie niebezpiecznym pod względem sytuacji międzynarodowej i musimy na scenie międzynarodowej wysoko nosić głowę - dodał.
Wielka Brytania. Opozycja wzywa do dymisji premiera
Do zmiany premiera nawołują liderzy ugrupowań opozycyjnych. Pozycję Starmera w wątpliwość podaje także kilkunastu szeregowych posłów Partii Pracy, do których w poniedziałek dołączył lider jej szkockiej gałęzi, Anas Sarwar. -
Przywództwo na Downing Street musi się zmienić - oświadczył na pilnie zwołanej konferencji prasowej.
W reakcji poparcie dla Starmera zadeklarowali główni ministrowie jego gabinetu. "Nie powinniśmy pozwolić, aby cokolwiek odwiodło nas od naszej misji zmiany Wielkiej Brytanii i wspieramy premiera w realizacji tego celu" - napisał na platformie X jego zastępca i minister sprawiedliwości David Lammy. Wpisy w podobnym duchu zamieściło jeszcze kilkoro innych ministrów.
Na cotygodniowym posiedzeniu gabinetu Starmer podziękował ministrom za poparcie i ocenił, że jego rząd jest "silny i zjednoczony".
Problemy Keira Starmera. W tle sprawa Jeffreya Epsteina
Problemy Starmera, który już wcześniej miał fatalne notowania w badaniach opinii publicznej, nasiliły się w ostatnich dniach wraz z wychodzeniem na jaw kolejnych szczegółów znajomości Petera Mandelsona z Jeffreyem Epsteinem.
Mandelson, to jeden z najbardziej znaczących polityków Partii Pracy w ostatnich trzech dekadach. Ze stanowiska został odwołany we wrześniu 2025 roku po zaledwie siedmiu miesiącach, gdy wyszło na jaw, że jego kontakty z Epsteinem trwały dłużej, niż do tej pory było wiadomo.
Opublikowane pod koniec stycznia w USA dokumenty ze śledztwa w sprawie Epsteina sugerują ponadto, że Mandelson przyjmował od niego pieniądze, a także przekazywał mu poufne rządowe informacje.