O wzmocnieniu sił na Morzu Śródziemnym poinformował we wtorek brytyjski premier Keir Starmer.

"Kontynuujemy nasze działania obronne i właśnie rozmawiałem z prezydentem Cyrpu, aby poinformować go o wysłaniu helikopterów wyposażonych w środki przeciwdronowe oraz o wysłaniu w ten region okrętu rakietowego HMS Dragon" - napisał.

Starmer dodał, że "Wielka Brytania jest w pełni zaangażowana w bezpieczeństwo Cypru i stacjonującego tam brytyjskiego personelu wojskowego".

Wielka Brytania. Niszczyciel HMS Dragon wysłany w rejon Cypru

HMS Dragon to niszczyciel przeciwlotniczy typu 45, wyposażony w system rakietowy Sea Viper i zaawansowany radar, przeznaczony do śledzenia i neutralizowania zagrożeń powietrznych.

Komunikat Starmera potwierdził wcześniejsze doniesienia dziennika "The Times", który powołując się na źródła rządowe, podał, że minister obrony John Healey spotkał się w ciągu ostatniej doby z dowódcami sił zbrojnych, aby przedyskutować kwestię wysłania na Cypr jednego z okrętów Królewskiej Marynarki Wojennej (Royal Navy).

Wielka Brytania ma sześć takich okrętów, ale trzy przechodzą obecnie remont.

Cypr. Iran zaatakował brytyjską bazę w Akrotir

Cypryjski rząd poinformował w poniedziałek, że dzień wcześniej baza brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych (RAF) w Akrotir na Cyprze była celem ataku irańskiego drona, który spowodował niewielkie szkody.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił w niedzielę, że zgodził się na prośbę USA, by brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń w magazyny lub wyrzutnie irańskich rakiet w "celu defensywnym".

Zaznaczył, że siły brytyjskie nie są zaangażowane w ataki ofensywne na Iran.

Według mediów również Francja i Grecja zapowiedziały we wtorek pomoc w obrony brytyjskich baz wojskowych Akrotiri i Dhekelia na Cyprze.

