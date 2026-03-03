Bliski Wschód
Brytyjski niszczyciel płynie w kierunku Cypru. Londyn odpowiada Iranowi

Artur Pokorski

Wielka Brytania wysyła w rejon Cypru niszczyciel rakietowy HMS Dragon oraz śmigłowce wyposażone w systemy zwalczania dronów. To reakcja rządu w Londynie na irański atak rakietowy na brytyjską bazę wojskową ulokowaną na wyspie we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że wysyła w rejon Cypru niszczyciel rakietowy HMS Dragon oraz śmigłowce
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że wysyła w rejon Cypru niszczyciel rakietowy HMS Dragon oraz śmigłowce wyposażone w systemy zwalczania dronówANDY RAIN / POOLPAP

O wzmocnieniu sił na Morzu Śródziemnym poinformował we wtorek brytyjski premier Keir Starmer.

"Kontynuujemy nasze działania obronne i właśnie rozmawiałem z prezydentem Cyrpu, aby poinformować go o wysłaniu helikopterów wyposażonych w środki przeciwdronowe oraz o wysłaniu w ten region okrętu rakietowego HMS Dragon" - napisał.

Starmer dodał, że "Wielka Brytania jest w pełni zaangażowana w bezpieczeństwo Cypru i stacjonującego tam brytyjskiego personelu wojskowego".

Wielka Brytania. Niszczyciel HMS Dragon wysłany w rejon Cypru

HMS Dragon to niszczyciel przeciwlotniczy typu 45, wyposażony w system rakietowy Sea Viper i zaawansowany radar, przeznaczony do śledzenia i neutralizowania zagrożeń powietrznych.

    Komunikat Starmera potwierdził wcześniejsze doniesienia dziennika "The Times", który powołując się na źródła rządowe, podał, że minister obrony John Healey spotkał się w ciągu ostatniej doby z dowódcami sił zbrojnych, aby przedyskutować kwestię wysłania na Cypr jednego z okrętów Królewskiej Marynarki Wojennej (Royal Navy).

    Wielka Brytania ma sześć takich okrętów, ale trzy przechodzą obecnie remont.

    Cypr. Iran zaatakował brytyjską bazę w Akrotir

    Cypryjski rząd poinformował w poniedziałek, że dzień wcześniej baza brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych (RAF) w Akrotir na Cyprze była celem ataku irańskiego drona, który spowodował niewielkie szkody.

      Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił w niedzielę, że zgodził się na prośbę USA, by brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń w magazyny lub wyrzutnie irańskich rakiet w "celu defensywnym".

      Zaznaczył, że siły brytyjskie nie są zaangażowane w ataki ofensywne na Iran.

      Według mediów również Francja i Grecja zapowiedziały we wtorek pomoc w obrony brytyjskich baz wojskowych Akrotiri i Dhekelia na Cyprze.

