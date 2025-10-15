W skrócie Szefowa brytyjskiego MSW Shabana Mahmood przyznała, że Wielka Brytania utraciła kontrolę nad granicami, co budzi niepokój społeczeństwa.

Na spotkaniu z przedstawicielami kilku państw, w tym Polski, podkreślono potrzebę międzynarodowej współpracy w walce z nielegalną migracją.

W ostatnim roku znacząco wzrosła liczba nielegalnych przepraw przez kanał La Manche, co wywiera presję na rząd i oczekiwania zaostrzenia polityki imigracyjnej.

Oświadczenie szefowej MSW zostało wydane w związku ze środowym spotkaniem Mahmood w Londynie z przedstawicielami m.in. Polski, Albanii, Bułgarii, Niemiec, Kosowa i Serbii.

Tematem rozmów ma być współpraca międzynarodowa dla rozwiązania kwestii napływu nielegalnych imigrantów, w tym przez Kanał La Manche.

Wielka Brytania. Minister spraw wewnętrznych o nielegalnej migracji

- Społeczeństwo słusznie oczekuje, że rząd będzie w stanie decydować, kto wjeżdża do ich kraju, a kto musi go opuścić. Dziś, w naszym kraju i wiem, że w wielu innych, jeśli nie we wszystkich, tak nie jest. A brak uporządkowania granic podważa zaufanie nie tylko do nas jako przywódców politycznych, ale także do wiarygodności samego państwa - stwierdziła ministra. Zdaniem Mahmood tylko poprzez współpracę międzynarodową państwa mogą zabezpieczyć swoje granice.

Brytyjskie MSW podało, że Bałkany Zachodnie stanowią główny szlak tranzytowy dla przemytu ludzi przez granice - w 2024 roku przewieziono tą trasą ok. 22 tys. osób.

Napływ migrantów. Nielegalnie przekraczają kanał La Manche

Od początku 2025 roku przez Kanał La Manche przeprawiło się nielegalnie małymi łodziami do Wielkiej Brytanii ponad 35 tys. migrantów, co stanowi wzrost o 30 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Jak zauważyły we wrześniu brytyjskie media, rekordowa liczba przybyszów przeprawiła się 6 września, dzień po tym jak Shabana Mahmood została mianowana nową minister spraw wewnętrznych.

Zmiana ta była częścią gruntownej rekonstrukcji rządu premiera Keira Starmera po rezygnacji ze stanowiska wicepremier Angeli Rayner.

AP podaje, że Brytyjczycy oczekują, iż Mahmood zaostrzy politykę imigracyjną w obliczu rosnącej liczby osób nielegalnie przekraczających kanał La Manche.

